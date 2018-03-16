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滿洲里1月進口車 創5年新高

2018-03-16 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

內蒙古滿洲里海關表示，2018年1月，滿洲里口岸汽車進口量創近5年以來首月進口量新高。1月，滿洲里口岸進口汽車110輛，同比增加189.5%，價值7315.7萬元人民幣，同比增長179.4%。

新華社報導，滿洲里口岸是中俄最大陸路口岸，也是內蒙古自治區唯一整車進口口岸，近幾年來該口岸汽車進口數量逐年增長，成為口岸經濟新亮點。數據顯示，滿洲里口岸2015年汽車整車進口210輛，2016年進口520輛，2017年進口878輛。

哈歐國際班列是連接中國黑龍江省和歐洲大陸地區的國際物流班列。據悉，2017年10月以來，兩列哈歐班列返程列車滿載201輛沃爾沃汽車從滿洲里鐵路口岸入境，開啟滿洲里口岸大量進口汽車的新模式。

2018年2月，商務部等8部門印發文件，在原有9個汽車平行進口試點的基礎上，再增設內蒙古的滿洲里口岸、江蘇張家港保稅港區、河南鄭州鐵路口岸等8個試點,以推動平行進口汽車市場乃至整個汽車市場實現更高品質發展。

業內人士分析，汽車平行進口試點可拓展產品供給，豐富消費者購車選擇，促進市場競爭，車價特別是中高端車價格預計會出現明顯下降，同時也將改善汽車的售後服務。

內蒙古列車人民幣

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