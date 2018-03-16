逾三分之一消費者 消費權益曾受損

2018-03-16 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



3月15日是國際消費者權益日。中國消費者協會（中消協）當日發佈的「品質消費與消費者認知年主題調查報告」顯示，超三分之一受訪者曾遭遇消費權益受損問題。

中新社報導，調查結果顯示，有37%的受訪者遇到過消費權益受損的情況，商品類和服務類都有所涉及。在遇到消費權益受損問題中，商品類遇到最多的三項分別是家電產品、手機平板等智能設備產品和保健類產品，服務類遇到最多的三項分別是通訊通信服務、預付式消費和金融服務類。

調查結果顯示，在受訪者遇到的消費糾紛類型中，21.9%的受訪者遇到質量問題。此外，「虛假宣傳問題」、「售後服務問題」、「價格問題」佔比相對較高，分別約佔12.8%、12.6%和11.8%。

針對消費者可以接受的維權結果等待的時限問題，調查結果顯示，近五成的消費者表示可接受時限為3至5個工作日，消費者對投訴後解決問題總體還是抱有很大期望。

中消協於近日組織開展了「品質消費與消費者認知」問卷調查活動，採取在線分層抽樣調查方式，覆蓋31個省市區。

調查結果顯示，質量和安全成為消費者對品質消費的重要需求。有51.7%的受訪者認為品質消費最重要的是「質量」，其次有45.5%的受訪者認為品質消費最重要的是「安全」。選擇「健康」、「價格合理」和「誠信」的比例也相對較高，分別為31.3%、28.0%和26.9%。

調查結果同時顯示，供應安全可靠、價格合理、監管有效成為消費者對實現品質消費的重要期待。