鄧中翰：新一代「中國芯」運算速度提升16倍

2018-03-15 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



突破中國「無芯」（沒有積體電路晶片自主研發技術）困局的「星光中國芯」工程總指揮、北京中星微電子首席科學家鄧中翰15日透露，中國芯新一代「星光智慧二號晶片」今年將發布，運算速度再提升16倍。

鄧中翰指出，中國沒有芯片安全，就沒有國家安全，因此中國芯與大陸公安部合作推動天網工程，進行公共安全監控，完成世界上第一個智慧化的城市管理公安監控的標準制定。

大陸全國政協15日閉幕，鄧中翰在最後一場「委員通道」上回應中國芯片的自主研發創新。

鄧中翰指出，積體電路是綜合國力的象徵，但中國自主研發技術跟國外差距還很大，每年進口的最大物資竟然是晶片，進口額每年2,000多億美元，比進口石油天然氣，甚至糧食等還多得多。他說，沒有芯片安全，就沒有國家安全，但核心技術是用錢買不到的，必須自主創新。

「星光中國芯」工程目前已經有自主創新研發了「星光智慧一號晶片」，是在人工智慧條件下，具有深度學習能力的神經網路處理器，申請的幾千項專利，被蘋果、三星、索尼、惠普等的電腦和手機上採用。

今年的政府工作報告，積體電路產業被寫進，要推進製造強國建設的首位。鄧中翰說，中國芯新一代「星光智慧二號晶片」今年將發布，功耗更低，運算速度再提升16倍。

鄧中翰進一步指出，公安部採用中國芯應用在天網工程和雪亮工程，對於城市管理的安全監控、智慧化交通。過去需要人工調用圖像去檢索、去排查、去管理的很多工作，目前開始用大資料、人工智慧技術，轉成由機器和標準化設備，來進行對圖像、聲音和車牌照、流量等自動地採集、傳輸、管理。

鄧中翰說，現在已經有幾百個城市開始使用這樣的技術，包括去銀行刷臉、去交通的卡口刷臉等，買票也不用使用身分證，變得更自動化。

他也透露，中國晶片走向國產化和自主可控未來有三條發展路徑，要從「追跑」到「彎道超車」，再到「換道超車」。