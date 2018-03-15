鄧中翰：新一代「中國芯」運算速度提升16倍
突破中國「無芯」（沒有積體電路晶片自主研發技術）困局的「星光中國芯」工程總指揮、北京中星微電子首席科學家鄧中翰15日透露，中國芯新一代「星光智慧二號晶片」今年將發布，運算速度再提升16倍。
鄧中翰指出，中國沒有芯片安全，就沒有國家安全，因此中國芯與大陸公安部合作推動天網工程，進行公共安全監控，完成世界上第一個智慧化的城市管理公安監控的標準制定。
大陸全國政協15日閉幕，鄧中翰在最後一場「委員通道」上回應中國芯片的自主研發創新。
鄧中翰指出，積體電路是綜合國力的象徵，但中國自主研發技術跟國外差距還很大，每年進口的最大物資竟然是晶片，進口額每年2,000多億美元，比進口石油天然氣，甚至糧食等還多得多。他說，沒有芯片安全，就沒有國家安全，但核心技術是用錢買不到的，必須自主創新。
「星光中國芯」工程目前已經有自主創新研發了「星光智慧一號晶片」，是在人工智慧條件下，具有深度學習能力的神經網路處理器，申請的幾千項專利，被蘋果、三星、索尼、惠普等的電腦和手機上採用。
今年的政府工作報告，積體電路產業被寫進，要推進製造強國建設的首位。鄧中翰說，中國芯新一代「星光智慧二號晶片」今年將發布，功耗更低，運算速度再提升16倍。
鄧中翰進一步指出，公安部採用中國芯應用在天網工程和雪亮工程，對於城市管理的安全監控、智慧化交通。過去需要人工調用圖像去檢索、去排查、去管理的很多工作，目前開始用大資料、人工智慧技術，轉成由機器和標準化設備，來進行對圖像、聲音和車牌照、流量等自動地採集、傳輸、管理。
鄧中翰說，現在已經有幾百個城市開始使用這樣的技術，包括去銀行刷臉、去交通的卡口刷臉等，買票也不用使用身分證，變得更自動化。
他也透露，中國晶片走向國產化和自主可控未來有三條發展路徑，要從「追跑」到「彎道超車」，再到「換道超車」。
鄧中翰強調，積體電路今後發展，首要會在比較成熟的技術發展路線上加大投入人才和政策資源的支撐力度來追跑國際先進水準。第二會在市場需求比較旺盛的領域，以點帶面地進行彎道超車，超越國外先進技術。第三要換道超車到新興領域，比如人工智慧就是嶄新的領域。
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