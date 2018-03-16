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一帶一路沿線國家 廣西進出口飆增

2018-03-16 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣西南寧海關15日發布統計數據顯示，2018年1-2月，廣西外貿進出口568億元（人民幣，下同），比去年同期增長26.3%。其中，對「一帶一路」沿線國家進出口309億元，增長37%。

中新社報導，廣西沿海、沿邊、沿江，是中國面向東盟開放合作的前沿和窗口，近年來，通過發展臨海產業集群、完善國際大通道、建設大港口，對外開放合作步伐不斷加快。

南寧海關表示，在主要貿易夥伴中，廣西對東盟、中國香港、巴西等主要市場增長態勢良好，對東盟進出口292.3億元，增長45.7%。

北部灣經濟區和西江經濟帶在廣西外貿進出口增長中發揮了引擎作用，其中，北部灣經濟區6市進出口470.8億元，增長24.6%；西江經濟帶7市（與北部灣經濟區有重合）進出口376.6億元，增長42.4%。百色、賀州進出口分別增長1.7倍和2.9倍。

在主要貿易方式中，廣西一般貿易、加工貿易、邊境小額貿易進出口均保持增長，一般貿易進出口193.9億元，增長11.5%。

民營企業保持廣西外貿主力軍地位，實現進出口234億元，增長51.4%。

此外，在進出口商品結構方面，機電和傳統勞動密集型產品為廣西主要出口商品，農產品和機電產品為主要進口商品。

海關人民幣一帶一路

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