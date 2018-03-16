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深圳前海 港澳居民免辦就業證

2018-03-16 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

深圳前海人才沙龍日前公布，在深圳前海就業的港澳居民可免辦「台港澳人員就業證」，並在繳納和提取住房公積金方面享受市民待遇。

新華社報導，前海是粵港澳人才合作示範區，也是全國人才管理改革試驗區。2017年12月，廣東省委組織部、人社廳等12個部門聯合印發相關文件，共提出8條便利措施，其中包括在深圳前海就業的港澳居民免辦「台港澳人員就業證」，在繳納和提取住房公積金方面享受市民待遇，並可享受住房公積金個人住房貸款權利（限自住）等措施。目前上述政策已在前海落地。

根據介紹，以往在「台港澳人員就業證」辦理方面，流程較多，過程較複雜，一定程度上影響了港澳人士在內地就業的積極性。新措施實施後，港澳居民在前海就業無需辦理就業證，社保、境外高端人才個稅補貼也取消就業證的前置查驗。

另據介紹，在前海境外高端人才和緊缺人才認定和個稅財政補貼工作方面，目前已認定四批次共389名境外人才，累計發放個稅補貼1.35億元人民幣，單次補貼金額最高達到935萬元。其中，港澳人才194人。

深圳市前海深港現代服務業合作區管理局組織人事處（人才工作處）副處長楊珊表示，未來前海將對已實施若干年的人才個人所得稅財政補貼暫行辦法進行新一輪修訂，進一步放大優惠政策的效果，讓更多符合條件者受惠。

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