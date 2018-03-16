親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
習近平修憲延任
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台商台胞服務年 福建加速啟動

2018-03-16 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建省台辦15日在福州舉行政策說明會，福建省台辦副主任鍾志剛說，福建全面啟動「台商台胞服務年」活動。

中新社報導，福建省「台商台胞服務年」的具體內容包括21條措施。其中，涉及提供政策集成服務的措施有8條，包括加大惠台政策的宣傳力度；每年舉辦專題涉台政策輔導培訓班，幫助台商台胞熟悉瞭解政策內容及申請流程，推動政策落地；梳理在閩高校台生實習就業補助政策申報流程，向在校就讀台生多渠道發布，組織台協會及其他社會企事業用人單位到高校舉辦台生就業專場招聘會等等。

涉及為台企轉型升級服務的措施共7條，包括針對台商台企在轉型升級中遇到的融資難、用工難、投訴難等問題開展個性化精準幫扶服務；推進海峽股權交易中心台資板塊建設，支持福建省優質台資企業在大陸上市；引導台商台企與兩岸智力機構開展合作，促進科技創新和轉型升級；鼓勵台資企業申報高新技術企業、創新型企業、科技中小型企業或科技小巨人等。

涉及開展項目跟進服務措施有4條，包括繼續跟蹤推動福建省政府確定的重點台資項目；跟進國台辦設立專業性產業合作園區規劃，鼓勵各地挖掘本地特色產業集聚明顯、輻射帶動效應突出的產業園區等。

關於落實居民同等待遇的措施有2條，一是率先推動實施台商台胞實現基本同等待遇，落實好「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，鼓勵台灣人士加入適合的專業性社團組織、行業協會，將台灣同胞納入適合參加的各類社會榮譽評選範圍；二是在福建省各地設立台商台胞服務窗口，台商台企比較集中、條件比較成熟的市區要開通台胞服務熱線，開設台商台胞單一服務窗口，啟動「開展台商台胞服務工作示範點」建設。

鍾志剛表示，今年是福建全面啟動「台商台胞服務年」活動的第一年，在閩的台商台企、高校就讀的台生、高校就職的台灣教師、實習實訓就業創業的台灣青年、台灣專門人才、台灣科技人員、困難台胞是重點服務對象，盼針對長期困擾台商台胞的痛點、難點問題打通最後一公里，為台商台胞打造更優良的就業生活環境。

台商福建高校

相關新聞

大陸創新力活躍 專利申請達369.8萬件冠全球

2018-03-16 00:11

一帶一路沿線國家 廣西進出口飆增

2018-03-16 02:19

深圳前海 港澳居民免辦就業證

2018-03-16 02:19

逾三分之一消費者 消費權益曾受損

2018-03-16 02:19

「中國芯」 今年研發推第二代

2018-03-16 02:19

滿洲里1月進口車 創5年新高

2018-03-16 02:19

杭州另類車展 消費者維權

2018-03-16 02:19

李彥宏：無人車最快三年上路

2018-03-16 00:18

港幣看貶 800億資金恐外流

2018-03-16 00:18

陸股解碼／保險電力股 強勢

2018-03-16 00:17

中聯通去年淨利增二倍

2018-03-16 00:17

海航缺錢 傳出售首都航空

2018-03-16 00:17

鄧中翰：新一代「中國芯」運算速度提升16倍

2018-03-15 21:48

OPPO擬在日本招聘200人 銷售經理年薪台幣270萬起

2018-03-15 16:53

香港壹週刊停刊後…黎智英硬撐：不做縮頭烏龜

2018-03-15 15:16

陸學者：勿看空人民幣 2021年人民幣匯率將升至5.5

2018-03-15 14:53

600企業攻充電 上海展將亮相

2018-03-15 02:19

拚一帶一路 江蘇外貿加馬力

2018-03-15 02:19

大眾造電動車 全球將設16基地

2018-03-15 02:19

西湖龍井月底開採 產量估持平

2018-03-15 02:19

產量減 蘇州碧螺春價格看漲15%

2018-03-15 02:19

螞蟻金服支付寶 進軍巴基斯坦

2018-03-15 02:19

藉博覽會合作 陸企積極赴柬投資

2018-03-15 02:19

中國經濟 有信心增長

2018-03-15 02:19

廈門進口海鮮 東協占大宗

2018-03-15 02:19

茅台酒廠 機器人巡檢

2018-03-15 02:19

松山湖片區規劃 東莞：促六領域融合

2018-03-15 02:19

陸官媒：108道問題嚴審FII掛牌

2018-03-15 01:42

阿里：翻轉底層 顛覆上層

2018-03-15 01:14

陸挺「獨角獸企業」 寧德時代閃電上市

2018-03-15 00:26

陸股解碼／政治雜音漸散 伺機布局

2018-03-15 00:18

樂視網董座孫宏斌辭職

2018-03-15 00:18

寧德時代 拚「閃電上市」第二股

2018-03-15 00:18

陸服務業占比升達51.6% 躍經濟成長主力

2018-03-15 00:17

市場監管總局 管得到外資

2018-03-15 00:13

房地產稅立法 拍板

2018-03-15 00:13

李稻葵：房市拐點到了

2018-03-15 00:13

陸新設國際發展合作署 著眼一帶一路

2018-03-15 00:02

董事長辭職 傳樂視網恐申請破產重整

2018-03-14 21:28
看更多

熱門文章

廣告電話騷擾太煩 他設定轉接到110結果很悲劇

2018-03-15 11:35

惠台31條要來真的！ 江浙滬大學動起來招台灣150位博士

2018-03-15 14:52

陸媒：大陸若被迫與美打貿易戰 就要打痛美國

2018-03-15 09:50

陸成衣廠9萬台幣招不到工？ 網友曝：都是騙子！

2018-03-15 14:44

帶19歲女兒賣韭菜盒 父：讀大專花錢又耽誤4年

2018-03-15 13:16

3歲截肢女童每天起床第一件事 自己穿戴義肢

2018-03-15 21:09

【重磅快評】中台辦高唱習思想 小英揮棒要再想想

2018-03-15 15:30

陸復興號高鐵下月開跑 北京到杭州全程不到4個半小時

2018-03-15 09:41

中台辦：國家統一是中華民族走向偉大復興的歷史必然

2018-03-15 10:49

「反中」氛圍？陸學者錄取澳大學 簽證卻遭卡關

2018-03-15 20:17

陸學者：勿看空人民幣 2021年人民幣匯率將升至5.5

2018-03-15 14:53

鄧中翰：新一代「中國芯」運算速度提升16倍

2018-03-15 21:48

「機場宋仲基」太帥被偷拍 爆紅後卻被扣10%薪水

2018-03-15 15:35

貴州大學食堂掛「打飯阿姨手抖治好了」 結果…

2018-03-15 20:39

香港壹週刊停刊後…黎智英硬撐：不做縮頭烏龜

2018-03-15 15:16

曾拆2000十字架 習近平老搭檔任「政協大管家 」

2018-03-15 19:46

19歲至今 這位西藏活佛任9屆政協副主席

2018-03-15 20:26

惠台政策第一槍！福建全面啟動「台商台胞服務年」

2018-03-15 21:53

有圖有真相？陸海外代購照樣能做假

2018-03-15 22:39

日本前首相鳩山由紀夫 受聘成為北京師大特聘教授

2018-03-15 16:12

中共黨刊：對台工作要耐心細緻 未提武統

2018-03-15 13:50

湖北女患病離世 欠債家屬退還救人善款

2018-03-15 20:41

OPPO擬在日本招聘200人 銷售經理年薪台幣270萬起

2018-03-15 16:53

海南省建海口雙子塔 建造難度媲美台北101

2018-03-15 15:16

中國兩會大媽組「觀察哨」 月薪台幣1萬5元

2018-03-15 19:59

拍馬屁？林鄭月娥讚習近平有魅力

2018-03-15 13:19

番茄炒螃蟹形同吃砒霜 專家：謠言

2018-03-15 22:45

傳張小月掌海基會 陸委會：報政院核定中

2018-03-15 19:43

得票率100% 汪洋當選政協主席

2018-03-15 19:48

玩命？溫州居民橫跨馬路打羽球 汽車球下穿行

2018-03-15 20:40

瑞銀預估 陸推CDR 短期恐使A股面臨資金壓力

2018-03-15 15:50

警察媽媽思愛女 一筆一畫愛滿滿

2018-03-15 20:37

政協政治決議：堅持一中推進統一 不容忍台獨

2018-03-15 09:40

陸民品牌好感度 華為賓士居首 萬達麥當勞墊底

2018-03-15 14:24

中共國安委副主任 前外交官劉海星接任

2018-03-15 11:31

大陸建設進軍海外 分散風險增成長動能

2018-03-15 09:39

上交所：將協助優質台資企業在陸上市

2018-03-15 21:02

陸保監銀監將合併 日媒：像被銀監會吸收

2018-03-15 20:45

美軍重申：不接受大陸武統台灣

2018-03-16 00:16

中共黨刊：兩岸走向 取決大陸發展進步

2018-03-16 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top