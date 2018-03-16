台商台胞服務年 福建加速啟動

2018-03-16 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省台辦15日在福州舉行政策說明會，福建省台辦副主任鍾志剛說，福建全面啟動「台商台胞服務年」活動。

中新社報導，福建省「台商台胞服務年」的具體內容包括21條措施。其中，涉及提供政策集成服務的措施有8條，包括加大惠台政策的宣傳力度；每年舉辦專題涉台政策輔導培訓班，幫助台商台胞熟悉瞭解政策內容及申請流程，推動政策落地；梳理在閩高校台生實習就業補助政策申報流程，向在校就讀台生多渠道發布，組織台協會及其他社會企事業用人單位到高校舉辦台生就業專場招聘會等等。

涉及為台企轉型升級服務的措施共7條，包括針對台商台企在轉型升級中遇到的融資難、用工難、投訴難等問題開展個性化精準幫扶服務；推進海峽股權交易中心台資板塊建設，支持福建省優質台資企業在大陸上市；引導台商台企與兩岸智力機構開展合作，促進科技創新和轉型升級；鼓勵台資企業申報高新技術企業、創新型企業、科技中小型企業或科技小巨人等。

涉及開展項目跟進服務措施有4條，包括繼續跟蹤推動福建省政府確定的重點台資項目；跟進國台辦設立專業性產業合作園區規劃，鼓勵各地挖掘本地特色產業集聚明顯、輻射帶動效應突出的產業園區等。

關於落實居民同等待遇的措施有2條，一是率先推動實施台商台胞實現基本同等待遇，落實好「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，鼓勵台灣人士加入適合的專業性社團組織、行業協會，將台灣同胞納入適合參加的各類社會榮譽評選範圍；二是在福建省各地設立台商台胞服務窗口，台商台企比較集中、條件比較成熟的市區要開通台胞服務熱線，開設台商台胞單一服務窗口，啟動「開展台商台胞服務工作示範點」建設。

鍾志剛表示，今年是福建全面啟動「台商台胞服務年」活動的第一年，在閩的台商台企、高校就讀的台生、高校就職的台灣教師、實習實訓就業創業的台灣青年、台灣專門人才、台灣科技人員、困難台胞是重點服務對象，盼針對長期困擾台商台胞的痛點、難點問題打通最後一公里，為台商台胞打造更優良的就業生活環境。