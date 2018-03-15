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陸學者：勿看空人民幣 2021年人民幣匯率將升至5.5

2018-03-15 14:53聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國人民大學國際關係學院副院長、國際貨幣所研究員翟東升指出，千望別看空人民幣匯價。他預期，主要受到人口老化影響，人民幣匯率長期將看升，預估到2021年人民幣匯率將會升至5.5，亦即將較目前匯價再升值近13%。

上海《澎湃新聞》報導，翟東升本月12日在中國人民大學重陽金融研究院主辦的兩會解讀系列講座上，發表題為「看空人民幣的那些人究竟錯在哪裡？」的主題演講時提出上述觀點。

翟東升表示，當前市場上存在看空人民幣的觀點主要由五大常見邏輯支持：中國經濟減速將導致匯率貶值；中國房價貴、商品貴，資產泡沫隨時會破滅，人民幣會貶值；在中國的外資企業在套利，中國製造業完蛋了，中國將出現大規模失業；中國銀行呆壞帳多，地方政府債務巨大，將出現匯率暴跌；中國鈔票印得太多了，M2已經是天量，所以一定會貶值。

翟東升指出，經過仔細分析不難發現，這五大邏輯都有錯誤或偏頗之處。

那麼到底是什麼驅動一國貨幣長期波動？翟東升表示，經過量化研究會發現，技術進步或全要素生產力提升，對於匯率有一定的解釋力，但更大的解釋力是「人口結構」。

他指出，人口老化將意味著匯率強，日本、新加坡等強勢貨幣的國家都是如此。翟東升認為，老齡化對中國的生產沒有多大影響，反而生產更快了，品質更好了，成本更低了，但他不消費。

翟東升稱，大陸全面放開二胎，將讓人民幣匯率長期來看會變得相對弱一些，本來可以升得更快。但他仍預估，2021年人民幣匯率將會上升到5.5左右。

中國人民大學國際關係學院副院長、國際貨幣所研究員翟東升（網路照片）
中國人民大學國際關係學院副院長、國際貨幣所研究員翟東升（網路照片）
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人民幣老化上海

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