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大陸建設進軍海外 分散風險增成長動能

2018-03-15 09:39中央社 台北15日電

向來以興建豪宅著名的大陸建設也將觸腳伸海外。大陸建設總經理廖淳森表示，國內適合的住宅土地難尋，將觸腳伸向海外可分散風險並增加成長動能，初步以法治、市場透明國家為主。

大陸建設繼2014年進軍馬來西亞之後，最新插旗美國舊金山房市。大陸建設董事長張良吉表示，大陸建設投資3.67億美元在舊金山的建案，希望獲得更多的建設機會與商機。

張良吉指出，馬來西亞吉隆坡的建案預計2021年完工，2022年開始營運；舊金山的建案3月動工，2020年第二季完工。

廖淳森指出，國內適合的住宅土地難尋，且國內的建案採完工認列法，從買進土地到完工交屋認列入帳，至少要5年，所以大陸建設依循關係企業─大陸工程長年在海外工程市場征戰的經驗，也決定將觸腳伸向海外，以增加企業的營運成長動能。

廖淳森說，大陸建設評估進軍海外市場最重要的是當地為法治成熟國家，市場透明度高為主，人治色彩高的國家不予考慮，而且是一個建案做完之後再進行下一個建案，以逐案累積經驗之後才會擴大海外的營運規模，完全秉持「穩紮穩打」的原則。

至於進軍海外房市的產品型態，廖淳森強調，大陸建設不會在海外興建純住宅的建案，而是會興建包括住宅、飯店、商場等複合式建築，或是只興建差異性不大，國際普遍都能接受的飯店建築。

至於美國總統川普宣布課徵進口鋼鐵和鋁各25%和10%的重稅，順勢推升美國國內的鋼鐵和鋁製品價格，是否會增加在美國的營建成本，廖淳森強調，在美國的建築材料占整體興建成本非常低，課重稅不會影響建築成本，最貴的還是人工費用。

建案舊金山馬來西亞

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