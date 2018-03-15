中國一帶一路讓南亞陷入債務陷阱

2018-03-15 03:08 中央社 新德里14日電



華府智庫全球發展中心的報告指出，中國「一帶一路」政策讓印度鄰國至少8個國家，陷入債務陷阱。

全球發展中心（Center for Global Development）近期發表「中國一帶一路倡議是否會導致弱勢國家陷入債務危機」報告，分析一帶一路背後可能的債務陷阱與政治意圖。

報告指出，一帶一路倡議至少覆蓋68個國家，投資額達8兆美元，用於連結非、亞和歐洲的交通、能源和電信網路基礎設施，倡議涵蓋世界部分地區的基礎建設融資，目的是為中方的經濟、外交政策與安全目標。

報告指出，一帶一路參與國家的融資，及中方如何處理，已出現重大問題。

報告認為，當債權人是主權國家或與主權國家有關連的機構如中國開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行時，會影響雙邊關係。

報告分析，一帶一路導致至少8個國家的潛在性債務明顯增加，中國及其官方機構是這些國家的主要債權人。

印度「經濟時報」（Economic Times）報導，8個國家中，包括馬爾地夫、斯里蘭卡、尼泊爾和巴基斯坦等都是印度鄰國，中方的意圖是為增加印度的政治成本。

中國的策略很簡單，為欠缺發展的小國基礎設施提供高利率貸款，並取得項目股權，當小國無法償債時，中國便取得項目的所有權和土地，將土地用於對付印度的戰略用途。

斯里蘭卡是很好的例子。中國過去幾年向斯里蘭卡基礎建設提供龐大貸款，斯國無法償還貸款，被迫簽署11億美元的協議，讓中國國企承租與開發漢班托塔（Hambantota）深海港，並擁有99年的承租權，斯里蘭卡以出租港口的部分報酬償還債務。

馬爾地夫也有類似情況，巴基斯坦和尼泊爾同樣陷入債務風險。（編輯：廖漢原）