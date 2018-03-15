松山湖片區規劃 東莞：促六領域融合

2018-03-15 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



東莞市政府官網近日公布「松山湖片區規劃融合統籌指導意見」，重點強化園鎮在產業、功能、交通、配套、空間、生態環境等重點領域的融合，並將重要戰略節點地區、園鎮接壤區域等劃定為特別政策地區，作為園鎮融合重點區域。

澎湃新聞報導，松山湖與周邊石龍、寮步、茶山、大朗、大嶺山、石排六個鎮（周邊六鎮）共同構成松山湖片區。意見指出，要通過片區規劃融合打破松山湖片區現有的行政壁壘，促進各類要素在片區的自由流動和資源的合理高效配置，實現松山湖片區一園六鎮在產業、功能、交通、配套、空間、生態環境六領域的融合。

在產業融合領域，松山湖與周邊六鎮已形成各自獨立的優勢產業集群，但產業關聯度低，創新聯動不足，需聚焦產業協同分工和創新資源集聚，在園區和各鎮現有產業的基礎上，建設「4+1+N」的產業體系，優化產業空間布局，引導園區創新資源外溢。

意見明確，松山湖原則上只引進總部型、研發型和發展潛力大的高科技型企業，以發展企業總部+科技研發服務業為主，形成片區產業服務中心與科技創新中心。

周邊六鎮作為園區的有力支撐，應依託原有傳統優勢產業，主動承接園區創新資源外溢；要以建設示範園區和特色小鎮為抓手，形成旅遊創意產業、生物技術和大健康產業、傳統工業轉型升級產業、新材料與智慧裝備產業、機器人與智慧終端機產業、高端電子資訊與新能源產業等六大產業集群。

針對松山湖片區交通路網體系缺乏整合問題，意見提出梳理整合片區交通路網，構建高效一體的軌道交通網絡、高快速路網與慢行交通網絡，形成片區貨運通道與客運走廊。

意見提出，重點推進贛深客專南沙支線及增城支線、佛莞惠城際、東莞軌道交通1號線和3號線、東莞軌道交通5號線（接深圳地鐵13號線公明北站）五條區域軌道線路建設；建設3條南向通道對接羅田、光明新區，3條北向道路交通廊道工程對接廣州增城、惠州博羅和5條西向道路交通廊道工程對接東莞中心城區、廣州番禺等地。