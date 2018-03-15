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藉博覽會合作 陸企積極赴柬投資

2018-03-15 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

柬埔寨商業部貿易促進總局展覽事務部主任毛．維斯那14日在廣西南寧表示，近十年來，藉助「中國—東盟（東協）博覽會」平台，柬埔寨與中國大陸兩國每年均有大批經貿合作專案簽約，大陸企業積極赴柬投資興業。

中新網報導，「中國—東盟博覽會」秘書處副秘書長楊雁雁14日表示，東博會柬埔寨展將於3月30日至4月1日在柬埔寨金邊鑽石島展覽中心舉辦，包括「中國—東盟」技術轉移中心、中國路橋工程有限責任公司等290家中國大陸企業將赴柬推介，這將是東博會秘書處至今在海外舉辦的最大規模巡展。

楊雁雁說，即將舉辦的柬埔寨展針對柬埔寨市場需求，重點展示中國大陸的機械設備、電子電器、農業、輕工、建材、節能環保等領域的優質商品及技術服務；會期將舉辦柬埔寨投資推介會、重點合作項目簽約儀式，以及技術對接洽談會、貿易對接會、經濟園區考察等一系列活動，為大陸企業赴柬投資創業牽線搭橋。

近年來，中國大陸與柬埔寨兩國的經貿往來不斷深化，越來越多大陸企業瞄準柬國市場商機，加速赴柬投資興業步伐。廣西福沃得農業技術國際合作有限公司總經理蘭暉焰14日表示，該公司自2009年起與柬埔寨展開農業合作，目前承擔著中國大陸政府對柬最大的農業技術援助項目「中柬農業促進中心」，並建立「中柬優質蔬菜水果示範基地」等項目。

蘭暉焰說，「中柬兩國在農業領域合作中互補優勢明顯，未來希望能在柬推廣中國現代農業生產科技，推動當地現代農業發展，實現互利共贏。」

中國聯通廣西分公司政企客戶事業部總經理高新濤表示，目前中國聯通在金邊等三個東協地區設立網路服務提供點，旨在服務中國—東協資訊港規畫與建設，推動包括柬埔寨在內的東協地區互聯網經貿服務、人文交流和技術合作。

柬埔寨東協

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