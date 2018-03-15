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西湖龍井月底開採 產量估持平

2018-03-15 02:19聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

作為西湖龍井的主產區，杭州市政府多部門昨聯合發布通報，2018年西湖龍井預計將於3月底開始採摘，因近期未發生倒春寒現象，產量將基本與往年持平。

新華社報導，有關部門表示，2018年初江南地區廣泛降雪低溫天氣未對西湖龍井茶園造成嚴重影響，茶葉長勢良好，並因越冬害蟲基數減少，提高產品品質。近期杭州等地冷暖交替的溫度條件也有利茶葉緩慢生長和品質提升。

從杭州梅家塢部分茶園實地情況看，部分茶樹已開始抽芽。茶農表示，預計今年「龍井43」品種採摘將在3月20日左右，龍井種將在3月底開採。和去年相比，時間略有推遲。

按照中國農曆採摘時間不同，中國南方茶產區會對茶葉分類，尤其是西湖龍井為代表的綠茶。一般分為明前茶和雨前茶，分別對應農曆節氣清明前和穀雨前採摘的茶葉。

一般認為，綠茶中春茶的品質最好。經過長期低溫積累，春茶芽葉嫩而肥壯，綠度也最好，同時氨基酸等成分含量達到峰值。但由於清明前，茶樹發芽數量有限，生長速度較慢，能達到採摘標準的產量很少，所以明前茶相對珍貴，市場價格也較高。

杭州市農辦和質檢部門表示，今年龍井茶將繼續採用三種標識作為防偽手段：杭州市西湖龍井茶管理協會印製的茶農標、證明標，以及質檢部門核發的地理標誌。目前針對茶農自售使用的茶農標已累計發放220餘萬枚。

低溫降雪

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