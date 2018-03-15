產量減 蘇州碧螺春價格看漲15%

2018-03-15 02:19 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



蘇州市吳中區碧螺春茶業協會秘書長季小明昨天表示，今年碧螺春茶預計將於3月22日少量開採上市，3月27日左右批量上市，上市時間比以往推遲。受招工難、成本上昇等因素影響，今年碧螺春茶總產量將比去年減少5%左右，價格上漲約15%。

碧螺春茶原產於吳中區太湖畔的洞庭山，位列中國十大名茶之一。每年清明節前夕，當地的茶農都要張羅著開始摘茶、製茶。

中新社報導，季小明指出，由於今年1至2月碧螺春產區氣溫明顯偏低，產前氣溫低於去年，推遲了茶樹萌芽時間。根據茶樹生長監測點茶樹新梢萌芽情況及近期氣溫、積溫等因素推測，預計3月22日碧螺春將少量開採上市，3月27日左右洞庭山碧螺春將批量上市。上市時間比以往推遲。

今年初，江蘇省曾遭遇罕見的大雪侵襲，有人認為碧螺春產量將大受影響。季小明解釋，「年初的暴雪天氣並未對茶樹造成影響，反倒有助於茶樹保墒（保持水分）。今年碧螺春茶的質量有望超越去年。」

2013年以來，碧螺春茶的產量逐年下降。從預測數據看，今年的產量也將比去年下降5%左右，估計在95噸左右。

「鮮葉一直都在樹上，就是沒採茶工去摘。」季小明無奈地說，近年來採茶工價不斷上漲，外來採製工也逐年減少，一些茶企甚至在採茶季招不滿工人，導致了碧螺春茶產量逐年下降。

東山茶廠股份有限公司董事長柳榮偉今年費大力招到近200名茶工，「人數總算是足够了，但每人單日的工資比去年漲了20多塊」。他表示，現在因為人手短缺，我們採茶都是挑最好的茶葉採。雖然保證了質量，但產量難免不足，價格也更高。

據推測，今年特級碧螺春茶500克售價在3500元（人民幣，下同）以上，質量好的有可能超過6000元，價格上漲約15%。目前吳中區洞庭山碧螺春茶園面積共有3萬1340畝。2017年碧螺春產量為100噸，總產值達2.33億元。