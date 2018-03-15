拚一帶一路 江蘇外貿加馬力

2018-03-15 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江蘇南京海關13日公布，今年前兩個月，江蘇省外貿進出口6476.5億元（人民幣，下同），比去年同期增長15.3%，占同期中國大陸進出口總值的14.3%。

中新網引述南京海關分析指，江蘇對部分「一帶一路」沿線國家進出口增長較快。今年1至2月，江蘇省對美國、歐盟、東協國家、韓國和日本進出口額分別是：1080.6億元、1072.5億元、737.2億元、729.8億元和581.2億元，分別增長15.6%、14.4%、11.5%、18.5%和5.8%。統計顯示，對上述五個交易夥伴的進出口總額合計占同期江蘇省進出口總值的64.9%。

同一時期，江蘇省對「一帶一路」沿線的印度、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國和孟加拉分別進出口153.3億元、63.5億元、52.5億元和40.5億元，分別增長19.8%、29.2%、17%和49.9%。

從統計數據看來，江蘇省的民營企業和國有企業的進出口也出現快速增長。今年前兩個月，江蘇省外商投資企業進出口4025.9億元，增長10.6%，占同期江蘇省進出口總值的62.2%。同期，民營企業進出口1807.8億元，增長23.1%，占27.9%；國有企業進出口642.7億元，增長26.4%，占9.9%。

與此同時，江蘇的積體電路等部分機電產品進口較快增長。鐵礦砂、大豆、液化氣等大宗商品進口量增加。

資料顯示，今年1至2月，江蘇省的進口機電產品1472.8億元，增長18.1%；其中，進口積體電路576.3億元，增長40.9%，進口計量檢測分析自控儀器及器具54.6億元，增長28.3%。