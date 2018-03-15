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大眾造電動車 全球將設16基地

2018-03-15 02:19聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大眾汽車（中國）投資有限公司昨指出，大眾汽車集團正在推動整體向電動汽車領域轉型。大眾汽車集團執行長穆倫表示，到2022年底，集團在全球將擁有16個電動汽車生產基地。

為確保充足的電池產能以滿足電動汽車產量大幅提升，集團已經與歐洲及中國提供電池製造商達成合作夥伴關係。

去年9月，大眾汽車集團發布「Roadmap E」電動化戰略，計畫到2025年，每年生產300萬輛電動汽車，並推出80款全新電動車型。明年起，大眾汽車集團幾乎每月將推出新的電動車型。

穆倫還強調，這不代表大眾汽車集團放棄傳統的驅動系統。「我們不能忽略現有的技術和車型，因為在未來數十年，它們仍將扮演重要的角色。2018年，我們將在傳統汽車和產品組合領域投入近200億歐元，在接下來五年裏，這個數字預計將超過900億歐元。」他說。

2017財會年度，大眾汽車集團汽車交付量達到1070萬輛，包括中國合資企業所交付的車輛。2017年報告期內，大眾汽車集團在中國市場共交付汽車超過420萬輛，年增5.1%。

大眾汽車集團已經與中國汽車製造商安徽江淮汽車集團股份有限公司達成共同建立合資企業的協議，進行電動汽車研發、生產和銷售。未來集團計畫將中國生產的車輛進行出口，首先面向菲律賓，之後再擴展到其他東南亞市場。

電動汽車東南亞菲律賓

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