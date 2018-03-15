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600企業攻充電 上海展將亮相

2018-03-15 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由廣東省充電設施協會、廣東省新能源汽車產業協會、新能源汽車產業網等共同主辦的第12屆上海國際充電站（樁）技術設備展覽會，將於2018年8月23日在上海新國際博覽中心舉行，展覽面積5萬平方公尺。

中新網報導，當前大陸各地對充電設施建設的財政扶持力度逐步擴大，除對充換電基礎設施補貼外，對運營服務平台的直接補貼也開始執行。1月31日大陸首個針對充電運營服務平台補貼政策正式推出。

廣東省發改委發布「關於做好廣東省新能源汽車推廣應用地方財政補貼工作的通知」明確，2018年給予平台設備投資及相關研發費用補貼500萬元（人民幣，下同），2019-2020年每年給予平台網路運營補貼100萬元。

隨著新能源汽車地方購置補貼資金逐漸向充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節轉移，充電設施市場將進一步爆發。為加快開拓全大陸充電服務市場，科陸電子、鼎充新能源、中興通訊、台達、奧能電源等600多家企業將亮相本屆展會，展出大功率充電、無線充電、柔性充電、矩陣充電堆等新技術產品。

本屆展會上，易事特將推出交直流一體充電機、交流壁掛充電樁、交流立式充電樁等三款系列產品。其中，交直流一體充電機（一機三槍）可相容快充慢充兩種模式，廣泛適用於城市道路停車位、城市公共停車站、公車站、企業專用停車場等場所。

近年來，大陸新能源汽車推廣應用速度加快。今年1-2月大陸新能源汽車生產8萬1855輛，銷售7萬4667輛，分別年增225.5%和200%。3月7日大陸國家能源局推出「2018年能源工作指導意見」指出，2018年將積極推進充電樁建設，年內計畫興建充電樁60萬個，其中，公共充電樁10萬個，私人充電樁50萬個。隨著計程車電動化、物流運輸電動化和分時租賃的快速發展，及居民社區充電設基礎施建設的推進，充電樁市場進入新一輪發展期。

上海計程車人民幣

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