大陸兩會代表議政 不忘推銷地方經濟

2018-03-14 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



雲南省昭通市市長郭大進秀出手中的紅蘋果說是「金蘋果」。取自中國網 分享 facebook 一年一度的兩會，是參政議政的舞臺，也是來自各地的代表推銷地方經濟的平臺。

今年兩會除了慣例安排官員集中受訪的「部長通道」，還首次開啟了人大「代表通道」和政協「委員通道」，也因此，亮相的各地代表一邊暢談改革，更不放過機會秀出家鄉特產。

大陸貧困人口最多的地級市，雲南省昭通市市長郭大進，在受訪時秀出手中的紅蘋果說是「金蘋果」。原來昭通也是魯甸強震的受災區，重建最初引進158株蘋果苗，現在已年產50萬噸，打響了生態高原蘋果的金字招牌，年收可達人民幣30億元，每年帶動30人脫貧。

聽到郭大進說紅蘋果變成了金蘋果的故事，網友們在朋友圈點讚，說「打開電視看兩會，竟跟風買了一箱蘋果…」

青海蒙古族藏族自治州海西州長孟海，受訪時掏出一塊「鎂寶」，他說，在柴達木盆地的化工業，開始轉型綠色發展，過去是「鎂害」，現在把青海鹽湖鹵水的工業廢料變廢為寶，變成了「鎂寶」。

科大訊飛董事長劉慶峰則在現場秀出翻譯機，他透露，運用AI的英漢語音互譯技術，甚至可以模仿川普講話，連美國人都信以為真。