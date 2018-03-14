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海航集團拖欠航油費 遭陸民航局約談

2018-03-14 19:40聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國海航集團。（圖／百度圖庫）
中國海航集團。（圖／百度圖庫）
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據大陸《財新網》報導，海航集團有限公司（下稱「海航集團」）拖欠航油等費用的傳聞，已得到中國民用航空局證實。3月14日，大陸民航局相關負責人對財新網透露，由於海航集團旗下航空公司拖欠航油、民航發展基金等費用，民航局已約談海航集團，並敦促其儘快清理資產以繳足欠款。

海航集團旗下的海南航空目前也有飛航兩岸航線。

報導引述大陸民航局相關負責人說法稱，「民航局對此高度重視，局領導親自召見海航集團。」該名負責人表示，海航集團已經拖欠了「較多費用，影響到產業鏈上下游公司的利益」。但他表示目前大陸民航局尚未採取強制性措施。「因為航空公司運營是否正常不僅影響企業利益，還會牽涉到公眾利益。」

今年2月下旬，市場就開始傳出消息，陷入流動性危機的海航集團拖欠了數額巨大的油費，其中包括中國航空油料集團公司（下稱「中航油」）約人民幣30億元。

中航油是大陸國有大型航空運輸服務保障企業，也是中國最大的集航空油品採購、運輸、儲存、檢測、銷售、加注為一體的航油供應商，由國務院國資委管理。

報導指出，還有飛機租賃公司也向財新網透露，海航已經拖欠多期租賃費用，且尚未給出解決方案。

另一方面，海航集團近期在不斷出售旗下各項資產。包括：1月26日，海航集團旗下香港國際投資集團有限公司宣布，將2012年1月購入的雪梨地標建築One York辦公大樓出售給黑石集團，價格為2.05億澳元。1月29日，海航集團旗下美國子公司HNA Investment Management宣布，已出售2015-2016年買入的美國上市航運集團Dorian LPG 12%股份。

2月23日，海航旗下HNA Investment Management LLC向美國證監會（SEC）提交的監管文件稱，計畫出售2015年開始持有的美國紅獅酒店16%股份，價值約3,800萬美元。

3月1日，紐約不動產投資信託Park Hotels & Resorts Inc.向美國證監會提交文件稱，海航集團計畫公開出售其持有的5,365萬普通股，占Park Hotels全部股份的25%，價值約13.9億美元。

3月8日，海航創新公告，已將持有的華龍證券0.23%股份轉讓給甘肅省現代服務業創業投資基金有限公司，轉讓價格為人民幣4,998萬元。

另，2月13日和3月9日，海航旗下港股公司香港國際建投相繼出售2016年11月至2017年1月購入的三宗香港住宅用地，共計回收資金223.2億港元。

3月12日，海航實業下屬上市公司海航基礎公告稱，擬將旗下兩家地產公司以人民幣19.33億元的價格出售給融創中國旗下子公司。

財新網稱，海航近期還不斷對外探詢出售包括海口、上海、北京、蘇州、長春等地地產的可能。包括：北京唐拉雅秀酒店、海口海航國際廣場、三亞皇冠假日酒店、三亞喜來登酒店，以及尚未完工或開業的廣州中央海航酒店廣場、雲南海航廣場項目、蘇州飯店項目都在可轉讓名單之列，估價分別為人民幣20億至60億元。

民航局人民幣香港

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