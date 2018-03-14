人民幣原油期貨 26日上市

2018-03-14 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



上海國際能源交易中心公告，籌備多時的原油期貨將於3月26日上市交易，採人民幣計價，並面向國際投資者。這不僅是大陸首檔國際化期貨商品，這也被視為是北京有意以「石油人民幣」挑戰「石油美元」的重要舉措。

中國證券報表示，中國版原油期貨合約特點可以四句話概括：「國際平台、淨價交易、保稅交割、人民幣計價」。

「國際平台」即交易國際化、結算國際化和交割國際化，以方便境內外交易者自由、高效、便捷地參與，並依託國際原油現貨市場，引入境內外交易者參與，推動形成反映中國和亞太區原油市場供求關係的基準價格。

「淨價交易」是指計價為不含關稅、增值稅的淨價，方便與國際市場的不含稅價格直接對比，同時避免稅收政策變化對交易價格的影響；「保稅交割」則是依託保稅油庫進行實物交割；「人民幣計價」就是採人民幣計價和結算，接受美元等外匯資金作為保證金使用。

對於大陸何以積極推動原油期貨，中國經濟網稱，2017年中國首度超越美國成為全球最大原油進口國，原油進口量達到每日843萬桶，增長10%。然，當前全球兩大基準油價：WTI原油與布倫特原油並無法體現亞太地區等新興市場的需求變化。

大陸國務院發展研究中心對外經濟研究部副部長王金照表示，WTI越來越反映美國的市場情況，布倫特更多反映歐洲的市場情況，但市場的增量部分在哪裡？亞洲。

儘管2000年後，日本東京工業品交易所推出了原油期貨，杜拜、印度孟買、新加坡也先後推出原油期貨合約，但迄今都沒能形成足夠影響力，使得亞洲地區沒有一個成熟的原油期貨市場，為原油貿易提供定價基準和規避風險的工具。

大陸即將上市的原油期貨是中質含硫原油，匹配的是俄羅斯烏拉山產區的主要油品，包括沙烏地阿拉伯在內多數OPEC國家產出的也是含硫原油。WTI和布倫特原油則以低硫輕質原油為基準品種，其主要由美國頁岩油商、委內瑞拉、奈及利亞和利比亞生產。亦即，中國原油期貨是為美國煉油體系以外的原油品種「量身定做」。

此外，大陸原油期貨採人民幣計價，也被視為意圖以「石油人民幣」挑戰「石油美元」。對此，王金照表示，中國原油期貨以人民幣計價，對提升國際社會對人民幣的信任度大有裨益。「但短時間內替代不了，我們整體實力沒達到那個份上。」