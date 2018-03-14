統一規則 不留灰色地帶

中國「一行三會」金融格局，一路從混業監管逐步走向分業監管。如今在金融去槓桿、防風顯、強監管的改革壓力下，又走到了分水嶺，改革後「一行二會」協同監管將接棒上路。

中國人民銀行是在1978年從財政部獨立，但直到《中華人民共和國銀行管理暫行條例》1986年實施，人民銀行才開始行使中央銀行職能，同時也一肩扛起包括銀行、證券、保險、信託在內的整個中國金融業監管職責。

90年代以來中國金融業都處於人行獨當一面混業監管，但1997年的亞洲金融危機導致中國經濟持續低迷，出於防範金融風險的考慮，保監會和銀監會陸續成立，人行也開始鬆手，不再負責對證券公司的監管；1998年又把保險業的監管大權交由新成立的保監會。

等到2003年銀監會正式掛牌，人民銀行的使命變成了維護金融穩定，至此，正式形成了由人民銀行負責貨幣政策，銀監會、證監會和保監會實施分業監管的「一行三會」分業監管格局。

近年來金融業混業經營，業務關聯交易增多，新金融業態層出不窮，也使得金融風險跨行業、跨市場增強。制定統一監管規則，不留有監管空白地帶，也不存在重疊，成了當前防控金融風險的重大課題。

因此，去年大陸金融工作會議後，設立國務院金融穩定發展委員，無論在機構定位還是在職責定位上，金穩委都高於一行三會，發揮著統籌協調金融改革發展與監管的大總管作用。

交通銀行首席經濟學家連平表示，目前金融市場的發展趨勢是跨業、跨市場，金融業務不斷相互融合，監管體制應該要突出審慎監管和功能監管，往大一統的方向發展是必然趨勢。