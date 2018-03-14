稅務機構整併 創造四利贏家

新一輪國務院機構改革方案正式出爐，大陸國稅地稅機構時隔23年再合併，國家稅務總局局長王軍表示，改革將減輕納稅人負擔，是利民、利稅、利企、利國。

這次改革國稅地稅徵管體制，是將省級以下國稅地稅機構合併，承擔所轄區域內各項稅收、非稅收入徵管。國稅地稅機構合併後，將以國家稅務總局為主，與省（區、市）人民政府雙重領導管理體制。

這是繼1994年實行分稅制改革後，時隔23年，省級以下國稅地稅機構再次合併。

中央財經大學教授樊勇指出，1994年國稅和地稅實行分稅制體制，地稅負責地方稅種的徵收，國稅負責中央稅和共用稅的徵收。不過，執行多年發現，在徵管效率上職能重置，例如稅務檢查，企業既受地稅檢查也要受國稅檢查。

目前納稅人要同時繳國稅、地稅，不但多頭跑，也存在資源重置，整併國、地稅後，將可減輕納稅成本、優化服務、強化徵管和規範執法。

大陸今年將啟動個稅改革方案，除了提高個稅起徵點，還將增加專項費用扣除，攸關13億民眾，王軍表示，今年會百分百讓稅改大禮落到每一位納稅人手上。今年要推進的減稅降賦舉措有18項，力度很大；而稅改將惠及上億自然人，幾千萬家企業。更重要的是，稅改聚焦製造業和交通運輸業，促進經濟轉型，同時聚焦小微企業和工薪階層，鼓勵創業促進消費，改善民生。