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大陸金融監管 變「一行二會」

2018-03-14 00:52經濟日報 特派記者戴瑞芬賴錦宏林庭瑤／北京13日電

銀監會主席郭樹清
銀監會主席郭樹清
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大陸國務院機構改革方案出爐，備受矚目的金融監管體制改革，宣布整併銀監會和保監會，組建中國銀行保險監督管理委員會。

這項體制改革，打破從90年代以來延續至今的「一行三會」分業監管結構，變成「一行二會」協同監管。

在銀監與保監兩會合一後，中國人民銀行將接手銀行業、保險業重要法律法規草案和審慎監管基本制度的職責，統籌協調監管，守住不發生系統性金融風險的底線。

然而，金融監管體制改革還未完全塵埃落定，後續更牽動金融監管人事的重大變化。中國人民銀行現任行長周小川即將退休交棒，全國人大19日將選出新一任大陸央行行長，媒體傳聞中央財經領導小組辦公室主任劉鶴，可望出任國務院副總理兼任人行行長，直接向國家主席習近平負責。

下一步，銀保合併後最有可能的掌舵人，被認為是現任銀監會主席郭樹清。證監會主席劉士餘可望留任。

前財政部長、全國社保基金理事會會長樓繼偉分析，保險業和銀行業在資本充足率、償付能力以及自身風險匹配能力機制類似，而證監會是管資訊披露真實性，特別是管欺詐，屬於投資消費者保護範疇，它對證券公司沒有資本金要求。銀保合併有相近性，而證監會不一樣。

金融監管新體制「一行兩會」啟動，大陸國務委員王勇指出，改革是為了解決現行體制存在的監管職責不清晰、交叉監管和監管空白等問題。

大陸多年來金融混業經營，分業、碎片化的監管體制下，僅有頂層協調，缺乏宏觀審慎管理與系統性金融風險防範的統籌，使得金融系統內部蘊藏巨大風險。

過去五年資管行業就以年增50%快速擴張上，截至2017年大資管行業總規模已突破人民幣100兆元，對中國金融體系安全帶來新的挑戰。

恒大集團首席經濟學家任澤平認為，在金融監管新體制下，2018年整治重點以資管、表外、同業、理財等業務以及影子銀行為重中之重，更是對金融行業的全面監管。

王勇指出，新組建的中國銀行保險監督管理委員會，主要職責是統一監督管理銀行業和保險業，維護銀行業和保險業合法運行，防範和化解金融風險，保護金融消費者合法權益，維護國家金融穩定。

特別的是，這一波改革加大對銀行業、保險業的整頓，但證監會沒有併入重組整合，預料下一步部門會進行優化職能配置。

除了整併銀監和保監兩會，財政金融監管改革也將國稅、地稅合併。此外，全國社保基金理事會由國務院管理調整為轉由財政部管理，以保證基金安全和實現保值增值為目標，是基金投資運營機構，不再明確行政級別。

經濟日報提供
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