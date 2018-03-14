陸行動上網資費 預計年中再調降18.2人民幣

2018-03-14 01:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



圖／網路 分享 facebook 大陸國務院總理李克強今年政府工作報告所端出的各項政策牛肉，最讓一般民眾有感的，莫過於宣示今年將加大網路「提速降費」力度，明顯降低家庭寬頻、企業寬頻和專線使用費，取消流量漫遊費，行動網路流量資費至少要調降30%。

對於官方這項政策宣示，大陸三大電信商隨即表態支持。預計今年中再次調降後，大陸行動上網平均資費將從1GB人民幣26元降至18.2元（約新台幣82元）。

事實上，李克強2015年就開始敦促有關部門，必須致力於「提網速、降網費」。

當年度大陸三大電信商除配合推出各種上網優惠方案，並於同年10月1日起，全面實施「當月剩餘流量不清零」。亦即，用戶當月剩餘上網流量可轉至下個月使用。

對於何以緊盯這個議題不放，李克強說，「這件事我為什麼反覆講？因為人類已經進入互聯網時代。互聯網不僅改變人民群眾的生活方式，也直接影響著我國整體的經濟結構。」「人們不僅能通過互聯網、移動終端進行線上消費，還有很多生產者在通過『互聯網+』改造實體經濟，推動產業升級。」

經濟日報提供 分享 facebook 因此，他要求有關方面，要站在中國發展全域角度深刻理解網路「提速降費」對拉動消費、促進創業就業、推動經濟升級的重要意義。尤其針對「互聯網+教育」、「互聯網+遠程醫療」等產業和小微企業發展，要加大「提速降費」支持力度。

大陸全國人大代表、聯想集團董事長楊元慶指出，隨著「提速降費」政策進一步落地及5G技術推進，中國的數字經濟勢必會加速發展，傳統產業也將陸續向數字化、智能化、綠色化方向轉型，未來智能醫療、智能養老和智能交通等都將大有可為。