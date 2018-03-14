陸股解碼／雲端伺服器 長線俏

2018-03-14 01:10 經濟日報 游清翔



滬深兩市昨日震盪盤整，滬指在銀行等權值類股推升下一度翻紅，隨後再度翻黑；深成指震盪走高，甚至一度翻至盤面上，然而午盤後兩市一路走低，終場收黑。收盤時上證綜指收3,310.24點，下跌0.49%；深成指收11,241.41點，下跌0.75%。

養殖業、汽車整車、自貿港為主要上漲類股，獨角獸概念、富士康概念、工業互聯網類股則主跌。近日陸股連續數個交易日走揚，昨日再度回落，未擺脫震盪格局，預期短期內業績表現良好的個股，仍是規避市場波動主要避風港。儘管在這波調整中，部分業績表現佳的個股跌幅較大，達到10%甚至20%，後續即使反彈，還未收復先前跌幅，市場對績優股多觀望。

今年A股市場新增資金如外資與養老金，普遍傾向投資業績良好個股，且在供給側結構性改革之後，績優股特別是龍頭股的價值獲得肯定，可享有較高本益比。從中長期來說，業績強勁的個股仍是陸股撐盤要角，是行情發動上攻的關鍵因素。

在全球市場中，中國屬於本益比相對較低的主要市場之一，經過之前震盪回落，A股很多優質個股展現投資價值；加上A股市場的開放程度不斷提高，預計今年外資可能會加大對A股的投資力道。投資題材方面，環保、研發創新與技術提升相關的人工智慧、生產自動化與高附加價值製造業，與社群媒體與網路直播普及趨勢的雲端運算、伺服器升級等，仍是長期關注焦點。(作者是宏利精選中華基金經理人)