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農行大增資 股價看漲58%

2018-03-14 01:10經濟日報 記者李仲維／綜合報導

農行拋出4,600億元再融資方案，將創A股最大規模紀錄，股價看漲58%。 網路照...
農行拋出4,600億元再融資方案，將創A股最大規模紀錄，股價看漲58%。 網路照片
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中國農業銀行拋出人民幣千億元再融資方案，有可能刷新A股史上最大定向增資紀錄。農行昨（13）日在陸港兩市股價雙漲，中金公司表示，農行股價上漲空間還有58.8%。

農業銀行12日晚間公布，擬非公開發行A股募資不超過人民幣1,000億元（約新台幣4,600億元），以補充核心一級資本。

根據公告，此次非公開發行的發行對象共七名，分別為匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙投資管理公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司和新華保險。

第一財經日報報導，中國平安曾在2008年初公布一項人民幣1,600億元的再融資計畫，但最後並未成功。如果農行這項定增預案最終實施，可能成為A股歷史上最大規模的再融資。

申萬宏源分析，本次定增由七家參與方全額認購，未從二級市場融資，沒有「市場抽血」效應。農行昨A股股價收報人民幣4.13元，上漲0.1元，漲幅2.5%；H股收報港幣4.71元，漲0.2元，漲幅5.4%。

申萬宏源分析，與四大行工、中、建行相比，農行IPO時間較晚（2010年7月），且2010年其他三大行配股融資時，農行未參與，所以農行相對三家大行存在資本缺口，此次定增為了解決農行資本上歷史遺留問題。

銀行資本及核心資本補充方式，包括公開增發、定向增發、配股、可轉債等。3月12日，人行、證監會等聯合發布《關於進一步支持商業銀行資本工具創新的意見》，支持銀行補充資本工具創新。業績快報顯示，截至2017年底，農業銀行年度營收為人民幣5,370.4億元，年增6.1%；淨利為人民幣1,929.6億元，年增4.9%。

中金公司昨表示，農行此次定增符合市場預期，認購者主要是現有大股東和國有企業，並有較長鎖定期，降低二級市場股價壓力，股價還有58.8%的上漲空間。

人民幣A股

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