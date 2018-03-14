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ofo獲融資 共享單車業最高紀錄

2018-03-14 02:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

全球最大的共享單車平台ofo小黃車宣布完成E2-1輪融資8.66億美元。創下共享...
全球最大的共享單車平台ofo小黃車宣布完成E2-1輪融資8.66億美元。創下共享單車行業單筆最高融資紀錄。 （中新社）
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ofo的新一輪融資終於落地，ofo小黃車13日宣布，完成E2-1輪融資8.66億美元，採取股權與債權並行的融資方式。本輪融資由阿里巴巴領投，灝峰集團、天合資本、螞蟻金服與君理資本共同跟投。這是共享單車行業由規模化增長轉入精細化運營階段獲得的首次融資，再次創下行業單筆最高融資紀錄。

澎湃新聞報導，ofo小黃車創始人兼首席執行官（CEO）戴威表示：當前，以ofo為首的共享單車行業已由高速發展走向高質量發展的新階段。

此前3月4日，戴威已通過動產抵押的方式，先後兩次將其資產共享單車作為質押物，換取了阿里巴巴共計17.7億元人民幣的融資。當時就有業內人士指出，阿里的這筆融資解了ofo的燃眉之急。

此前，ofo每輪融資金額均創下共享單車行業第一。根據業內共享單車全球發展報告顯示，ofo在中國和海外市場的占有率均穩居行業第一，預計在未來兩年內，其在全球還將擁有超過10億騎行人口的潛在用戶和增長空間。

而共享單車行業剛剛經過了一輪融資停滯期。去年6月16日，摩拜單車宣布完成一筆超過6億美元的E輪融資；7月，ofo宣布完成超過7億美元的E輪融資。

不過，自那之後，在近8個月時間裡，不論是摩拜還是ofo都沒有新的大型融資發生。同時，共享單車行業的押金安全問題卻陸續爆發。

報道指，ofo的這筆融資可謂一波三折。從去年9月開始，ofo就頻頻被傳新一輪總額為10億美元的融資即將完成，投資者也一再變化，從最初的軟銀變成了後來的阿里。但該筆融資遲遲未獲官方確認。

鳳凰網13日指出，即使維持現狀，ofo本輪融資對摩拜的威脅也是顯而易見的。如果不想在下一輪免費戰中被壓下去，摩拜必須要抓緊時間籌集資金。而市場上留給它的、能拿出近十億美元的潛在股東已經不多了。如果騰訊不出手幫助摩拜，此前的布局都將功虧一簣。

共享單車人民幣

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