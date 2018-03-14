惠台31條措施 天津台商點讚

2018-03-14 02:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸不久前發布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（簡稱惠台31條措施），為台資企業、台灣同胞提供與大陸企業、大陸同胞同等待遇。天津台企台胞表示，31條措施體現了大陸主動與台胞分享發展機遇的「兩岸一家親」理念，將進一步為擴大兩岸經濟文化交流合作夯實基礎。

新華社報導，天津兩岸青年中心負責人葉皓康說，台灣青年在大陸的就業機會在增加，台灣企業來大陸發展的機會也越來越多，新政策讓台青看到了更多希望。他說，台灣在醫療產業、生物科技等方面擁有優勢，新措施中提到支持台商來大陸投資設立研發中心給予稅收、投資等政策支持，勢必會吸引更多島內創業團隊來大陸發展。

「31條措施給老台商注入了強心劑，讓我們更有底氣、有信心留在大陸發展」。在津生活了28年的天津市台灣同胞投資企業協會會長羅文德表示，天津目前有2300多家台資企業，主要以生產型企業為主，隨著經濟發展和企業轉型需要，以服務型和高精端研發為特徵的台資企業會逐漸增加。

他還說，措施中提到的兩岸交流基金值得點讚，將讓來自台灣貧困家庭的孩子們有機會到大陸交流、學習。

長住天津的全國台灣同胞投資企業聯誼會榮譽會長丁鯤華表示，31條措施為台企台胞送出了全覆蓋式的「大禮包」，一次性解決了許多過去遇到的問題，將對加速兩岸融合產生重要影響。