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連升14月 首套房貸利率續揚

2018-03-14 02:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸全國房貸利率今年2月繼續上揚，首套房貸款平均利率5.46%，連續14個月上升。以目前全國首套房貸平均利率5.46%貸款100萬元（人民幣，下同）、30年等額本息還款計算，需償還的利息在過去1年內多出了21.74萬元。

中新網報導，2月全國首套房貸款的平均利率5.46%，這相當於基準利率的1.114倍，環比上升0.55%，同比上升22.15%。

融360指出，以現在全國首套房貸平均利率5.46%貸款100萬元、30年等額本息還款計算，需償還的利息約為103.50萬元，而在去年同期所需償還的利息約為81.76萬元，1年內利息支出多了21.74萬元。

全國房貸利率的這一波漲勢始於2017年初。2017年1月至4月，全國首套房平均房貸利率開始緩慢上升，5月後升幅加大，一直持續到11月升幅才有所放緩。

未來房貸利率會否繼續上浮？融360分析師認為，今年2月全國房貸市場繼續保持收緊態勢。原本新年伊始，各家銀行貸款額度應該比較充裕，但今年各家銀行房貸利率卻紛紛上浮，貸款額度收緊，甚至暫停放貸。預測未來房貸利率仍有上浮空間。

而對於各界關注的房地產稅問題，證券日報報道，全國人大新聞發言人近日在答記者提問時表示，房地產稅目前仍處於草案起草階段。學界認為，短期內開徵房產稅的可能性極小。

房地產人民幣全國人大

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