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拚科創 滬設兩檔直接投資基金

2018-03-14 02:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海市政府13日發布「關於推進本市區域性股權市場規範健康發展的若干意見」（以下簡稱「若干意見」），明確上海股權託管交易中心將成為上海市扶持中小微企業政策措施的綜合運用平台，並將其列為多層次資本市場的重要組成部分。

中新社報導，上海股權託管交易中心作為上海市區域性股權市場的運營機構，2011年成立以來，以服務實體經濟、重點服務科創型中小微企業為宗旨，逐步構建出E板、Q板、N板「一市三板」市場格局。

六年來，在市場功能發揮方面，上海股交中心幫助E、N板掛牌企業實現融資總額328.29億元人民幣，N板掛牌企業融資滿足率近100%，E板掛牌企業融資滿足率約為55%，大幅領先於國內同類市場。

若干意見特別強調要立足科技型、創新型企業發展需要，大力提升融資服務和企業培訓服務水平，要在完善中小企業服務生態鏈上下功夫。

為了落實若干意見，上海股權託管交易中心黨委書記、總經理張雲峰說，下一步將成立兩檔直接投資基金，一是支持設立科創中心子基金，引入上海市科創中心母基金資金，改善上海股交中心的市場環境並增加資金供給，為科創中心建設作貢獻；二是牽頭成立長三角聯合股權投資基金，專注投資于上海、江蘇、浙江、安徽在內的長三角股權市場和新三板市場，引導社會資本投向科技創新型中小企業，提升上海作為國際金融中心的輻射能力，為長三角一體化作貢獻。

此外，張雲峰透露，還將深入探索國際業務，充分利用自貿區制度創新優勢，總結現有成功案例的經驗，從點到面有序推進國際業務。積極探索推進境外股權、債權等多種融資方式制度性突破，最終形成靈活、自由、可複製、可推廣的金融創新服務模式。

上海資本市場人民幣

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