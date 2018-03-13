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共享單車ofo小完成融資8.66億美元創業界紀錄

2018-03-13 21:31聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

全球最大的共享單車平台ofo小黃車13日宣布完成E2-1輪融資8.66億美元。由阿里巴巴領投，灝峰集團、螞蟻金服等跟投，創業界單筆最高融資紀錄。

這是共享單車行業由規模化增長轉入精細化運營階段獲得的首次融資。鳳凰網報導，本輪融資採取股權與債權並行的融資方式。ofo小黃車在共享單車領域開創資產活化先例，將在眾多投資方支持下獨立發展。

ofo創始人戴威已通過動產抵押的方式，先後兩次將其資產共享單車作為質押物，換取阿里巴巴共計人民幣17.7億元的融資。業界人士指出，阿里的這筆融資解決ofo的燃眉之急。

澎湃新聞報導，ofo小黃車創始人兼CEO戴威表示，當前以ofo為首的共享單車行業已由高速發展走向高質量發展的新階段。作為共享單車領域最具運營經驗的公司，ofo將始終堅持用戶第一的原則，通過技術革新和高效運維繼續引領共享單車行業發展。

同時，ofo每輪融資金額均創下共享單車行業第一。根據業內共享單車全球發展報告顯示，ofo在大陸和海外市場均穩居行業第一，預計未來兩年內，ofo在全球還將擁有超過10億騎行人口的潛在用戶和增長空間。ofo不僅改變人們短途出行的習慣，還通過對物聯網及大數據技術的運用，推動城市智慧化發展。

此輪融資後，阿里正式進入ofo董事會，未來將在內部主導權上與滴滴系展開博弈。在手握ofo和哈羅單車兩顆棋子後，阿里系也將在出行領域與騰訊系正面抗衡。

ofo這筆融資可謂一波三折。從2017年9月開始，ofo就頻頻被傳新一輪總額為10億美元的融資即將完成，投資者也一再變化，從最開始的軟銀變成了後來的阿里。

反觀，其他同業就沒那麼幸運了，共享單車行業的押金安全問題陸續爆發。包括小藍、酷騎、小鳴在內的諸多共享單車企業先後出現經營異常，甚至跑路倒閉的問題，很多用戶的押金卻沒有得到及時償付。

共享單車人民幣

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