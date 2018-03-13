深圳海域使用權 擬改公開出讓

2018-03-13 02:47 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



深圳正在建設全球海洋中心城市，擬改變過去以申請審批方式獲取海域使用權的模式，建立海域使用權公開出讓制度，對同一海域有兩個以上意向用海人的用海或採取拍賣方式出讓。

南方日報報導，為加強海洋環境保護，促進海域資源的合理開發和可持續利用，深圳市規劃國土委（市海洋局）已起草「深圳經濟特區海域管理條例（徵求意見稿）」。

深圳市規畫國土委（市海洋局）方面表示，隨著深圳推進建設全球海洋中心城市，過去以申請審批方式獲取海域使用權的模式已難以滿足多元化的用海需求，引入市場手段、保障海域資源配置公平公正，是必然選擇。

「條例」提出，在海域使用權一級市場，建立海域使用權公開出讓制度，由海洋主管部門制定申請批准使用海域目錄。屬於目錄外的用海或同一海域有兩個以上意向用海人的用海，將採取招拍掛方式出讓。

在海洋環境保護上，「條例」將建立海域排汙總量指標控制和海洋環境監測報告制度，要求重點入海排汙企業，以及可能造成重大汙染的海上作業單位，應對占用海域及其周邊環境品質進行監測，並提交海洋環境監測報告。同時，設置入海排汙口前應徵求海洋部門及區政府意見，對海洋疏浚、清淤物傾倒實行備案制度。

針對私設管道或者採取其他規避監管方式，向海洋排放水汙染物或設置入海排汙口的行為，「條例」擬在環保主管部門責令限期改正後，並處20萬元人民幣罰款；情節嚴重的，責令停產停業；造成海洋環境汙染事故，對單位或個人造成損害的，將承擔賠償責任。

「條例」還規範和嚴格控制圍填海造地的活動。未經批准或騙取批准進行填海的，海監機構將責令其停止違法行為，退還非法占用海域，沒收違法所得，處以非法占用海域期間內，該海域面積應繳納的海域使用金20倍罰款，並通知徵信機構載入行為人信用記錄；造成海域生態破壞的，還要承擔賠償責任。