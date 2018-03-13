中核「100分」 核工業外銷有譜

2018-03-13 02:47 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中核集團昨指出，在中國核電運行方面，秦山一期30萬千瓦機組和秦山二期1號、2號、3號機組的WANO（世界核電運營者協會）綜合指數為100分，排名世界第一。中國核電的運行和建設水平國際領先，超越美國。

中新社報導，中核集團有關負責人表示，中國國家能源局提出今年將核准六至八台核電機組，符合中國核電發展意願，同時也符合中國核電發展預期。核電發展一直以來是國家戰略，「中國製造2025」需要核電拉動國家製造業的發展；打響「藍天保衛戰」、解決環境汙染等問題需要核電發展。核電的可持續發展是確保中國核大國地位、搶占核領域制高點的重要一環，發展核電符合國際發展規律。

中核集團強調，對華龍一號「走出去」充滿信心。中核海內外共在建四台華龍一號核電機組，是全球唯一按照進度計畫建設的三代壓水堆核電項目。

從國際核電市場需求看，共有72個國家已經或正計畫發展核電。根據國際原子能機構統計，到2030年前全球將新建機組約300台。「一帶一路」沿線國家和周邊國家將占新建機組數的約80%。

完整核工業產業鏈是中核集團實施「一帶一路」倡議的最大優勢。2017年中核集團與沙烏地阿拉伯地質調查局（沙特地調局）合作開展沙特鈾釷資源評價項目。2018年1月29日，該項目在1.7片區開鑽第一鑽，拉開鑽探工作序幕。

中沙兩國在核領域有廣闊合作空間，可實施產業對接。中核集團希望與沙烏地繼續開展鈾釷資源項目二期合作，加強核電領域合作。