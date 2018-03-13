親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
習近平修憲延任
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

荷蘭半導體業者 廈門探「陸」

2018-03-13 02:47聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

首屆「中荷半導體產業合作論壇」昨在廈門海滄舉辦，來自荷蘭的20餘家半導體企業代表和中國大陸半導體企業及相關投資機構代表與會，共同探尋兩國半導體產業合作路徑。

中新網報導，作為高度資本密集和技術密集型產業，半導體日益成為全球必爭的產業。中國大陸作為全球半導體最大的消費市場，目前已吸引幾乎所有大型半導體公司到中國大陸展開產業布局，並不斷擴大投資。

由中國半導體行業協會、荷蘭半導體行業協會主辦，中國半導體投資聯盟、廈門半導體投資集團有限公司和荷蘭協力諮詢有限公司承辦的論壇，中國半導體行業協會副理事長于燮康、荷蘭半導體協會會長Barry出席，分別就中荷兩國半導體產業發展情況提出大會報告；與會200多名業界人士，就中荷業界如何攜手促進產業創新融合、挖掘潛在投資對象、增加全球市場機遇等展開深入探討。

廈門半導體投資集團總經理王匯聯表示，廈門正在構建廈門地區完整的積體電路產業生態圈。隨著聯芯、三安、紫光展銳、通富微電等積體電路知名企業的專案落地和產業布局，該市正朝著集晶片製造、封裝、測試、基板支撐的製造業一小時供應鏈的方向努力，廈門在吸引產業集聚、完善產業鏈條方面成效初顯，積體電路產業的企業數量和產值規模雙雙「破百」。

中國半導體投資聯盟秘書長王豔輝表示，中國大陸要加速發展積體電路產業，擴大資金投入之外，也將加速與海外同行交流、合作，促進中國大陸積體電路產業及終端製造領域的升級、發展。

業界人士稱，美國、日本和荷蘭是全球三個擁有完整半導體產業鏈的國家，全球超過四分之一的半導體設備更是來自荷蘭。這次論壇有助搭建中國大陸與荷蘭半導體產業的溝通與交流平台，促進中荷半導體產業創新融合；同時進一步支撐海滄積體電路產業發展、擴大影響力，爭取各類資源向海滄集聚。

半導體荷蘭

相關新聞

陸盯高耗能 鎖定三大產業

2018-03-13 02:17

企業上市 溫州幫解忙問題

2018-03-13 02:47

安徽闢園區 台青創業就業日增

2018-03-13 02:47

中核「100分」 核工業外銷有譜

2018-03-13 02:47

深圳海域使用權 擬改公開出讓

2018-03-13 02:47

各地最低工資 將合理調整

2018-03-13 02:19

網路業先鋒 不信任網路安全

2018-03-13 02:19

91億元 海航賣資產 融創接手

2018-03-13 02:19

陸股解碼／利基型概念股 吸睛

2018-03-13 01:51

股票質押回購新規 短空長多

2018-03-13 01:51

眾安搶頭香 拚H股全流通

2018-03-13 01:51

台青創業融資不易…紛打退堂鼓

2018-03-13 01:50

格力電器衝外銷 兩路出擊

2018-03-13 01:50

蟻巢拆夥 台青創業重新出發

2018-03-13 01:50

家庭負債比激升至48.6% 大陸經濟警鐘響

2018-03-13 01:47

陸盯高耗能行業 5500企業受衝擊

2018-03-13 00:26

重慶鋼鐵入選深港通名單 股價盤中飆逾7%

2018-03-12 15:08

雅居樂股漲4% 去年利潤估增逾150%

2018-03-12 14:48

鍾山：美放寬對華出口管制 逆差可減35%

2018-03-12 14:00

陸加班文化嚴重 政協委員籲重視過勞死

2018-03-12 13:56

大陸央行今逆回購操作 淨投放4,218億

2018-03-12 10:12

減稅、MSCI題材助力 陸股活力旺

2018-03-12 10:11

中國聯通5G試驗 明年預商用

2018-03-12 01:23

中俄原油管 輸油總量11495萬噸

2018-03-12 01:23

深圳第一高樓 平安金融中心

2018-03-12 01:23

廣西崇左「口岸」貿易 占全國24%

2018-03-12 01:23

大陸．資金．對策／銀監會新修法影響台資銀行分析

2018-03-12 00:52

陸800萬新鮮人將掀搶職潮

2018-03-12 00:52

陸打造自貿港 加速改革

2018-03-12 00:52

陸商務部：貿易戰沒有贏家

2018-03-12 00:52

陸擴大開放 喊降汽車關稅

2018-03-12 00:52

陸將降汽車、消費品關稅

2018-03-12 00:47

傳陸將對比特幣下重手 要求關閉礦場

2018-03-12 00:04

陸商務部：不會主動發起中美貿易戰

2018-03-12 00:04

陸知名網路書店當當網 將賣到海航旗下

2018-03-11 20:43

鐘山：美對中貿易逆差 放寬出口管制可減35%

2018-03-11 15:29

百度董事長：盼在雄安新區實現無人駕駛

2018-03-11 13:53

劉洋談創業：興趣至上 別輕言放棄

2018-03-11 13:18

MSCI中國A股基金 准募

2018-03-11 01:21
看更多

熱門文章

研究員遭懲處 只因前女友在中科院PO文下留的一席話

2018-03-12 09:31

分析：習近平修憲 將造就篡位者

2018-03-12 10:45

影／習近平修憲竟有6人未贊成 網友憂「被失蹤」

2018-03-12 13:31

外媒：習近平拿周恩來做榜樣 提醒李克強效忠

2018-03-12 15:08

打破「七上八下」 習近平王岐山成固定政治夥伴

2018-03-12 16:48

習大大無任期限制 強化黨領導 學者：台海議題升溫

2018-03-12 12:31

川普將會金正恩 中國恐面臨三大難題

2018-03-12 20:42

暗諷習近平取消任期？ AIT臉書：任期限制是必要的

2018-03-12 21:48

習近平修憲延任 網諷：回到清朝

2018-03-12 18:36

陸修憲取消國家主席任期 府：我們對憲法有較嚴謹定義

2018-03-12 15:37

北京評論家：修憲為圓中國夢 習近平不會終身執政

2018-03-12 18:12

黃安：小英把總統做成文藝女青年 大陸感謝來不及

2018-03-12 11:47

秦代「高速公路」 將開放「共享」旅遊

2018-03-12 15:54

黨政人士：中國極權 讓台人覺得此去無活路

2018-03-12 12:44

高孔廉：習延任期 對台短多長空

2018-03-12 15:51

胡錦濤之子胡海峰：企業註冊至開工，只跑一扇門

2018-03-13 00:13

陸31省政府工作報告 這個詞出現高達1322次

2018-03-12 21:06

獨裁俱樂部 習大大加入

2018-03-12 18:36

「人指甲入藥 」引熱議 陸專家：唐代就有記載

2018-03-12 19:05

星學者：中國延領導人任期 凸顯以黨領政

2018-03-12 11:18

中共官媒評修憲：西方不懂中國民意 缺少謙遜

2018-03-12 13:24

艾未未評中國修憲 稱體制文化不受影響

2018-03-12 18:21

陸人大代表方丈明海建議 2035年淘汰活熊取膽產業

2018-03-12 23:56

不只會念書！近一成浙大女學生 下課上酒吧

2018-03-12 16:17

怕他看不到！成都女孩和病重爺拍婚紗

2018-03-12 16:18

中國修憲 日教授：打開潘朵拉盒子

2018-03-12 11:40

香港立法會補選泛民建制打成平手

2018-03-12 14:32

港專家：陸對港 全面管治多於一國兩制

2018-03-12 12:46

蛋殼作畫 上海老人畫盡三千京劇臉譜

2018-03-12 16:01

中國廢主席任期 美學者憂派系主義再起

2018-03-12 11:43

習近平：期待北韓美國對話順利舉行

2018-03-12 20:20

習打破任期！全控經濟時代來了 大陸能對歐美「彎道超車」？

2018-03-13 00:17

港立法會補選出爐 時力支持爭取民主

2018-03-12 12:22

大陸央行今逆回購操作 淨投放4,218億

2018-03-12 10:12

陸加班文化嚴重 政協委員籲重視過勞死

2018-03-12 13:56

陸人大委員長張德江34次提習 較去年翻倍

2018-03-12 14:01

中國修憲退回文革？人大：問題不存在

2018-03-12 16:22

2人投修憲反對票 網民憂：他們還好吧

2018-03-12 16:19

陸人大環資委委員呂彩霞：霧霾再襲攻堅非一蹴可就

2018-03-13 00:06

減稅、MSCI題材助力 陸股活力旺

2018-03-12 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top