荷蘭半導體業者 廈門探「陸」

2018-03-13 02:47 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首屆「中荷半導體產業合作論壇」昨在廈門海滄舉辦，來自荷蘭的20餘家半導體企業代表和中國大陸半導體企業及相關投資機構代表與會，共同探尋兩國半導體產業合作路徑。

中新網報導，作為高度資本密集和技術密集型產業，半導體日益成為全球必爭的產業。中國大陸作為全球半導體最大的消費市場，目前已吸引幾乎所有大型半導體公司到中國大陸展開產業布局，並不斷擴大投資。

由中國半導體行業協會、荷蘭半導體行業協會主辦，中國半導體投資聯盟、廈門半導體投資集團有限公司和荷蘭協力諮詢有限公司承辦的論壇，中國半導體行業協會副理事長于燮康、荷蘭半導體協會會長Barry出席，分別就中荷兩國半導體產業發展情況提出大會報告；與會200多名業界人士，就中荷業界如何攜手促進產業創新融合、挖掘潛在投資對象、增加全球市場機遇等展開深入探討。

廈門半導體投資集團總經理王匯聯表示，廈門正在構建廈門地區完整的積體電路產業生態圈。隨著聯芯、三安、紫光展銳、通富微電等積體電路知名企業的專案落地和產業布局，該市正朝著集晶片製造、封裝、測試、基板支撐的製造業一小時供應鏈的方向努力，廈門在吸引產業集聚、完善產業鏈條方面成效初顯，積體電路產業的企業數量和產值規模雙雙「破百」。

中國半導體投資聯盟秘書長王豔輝表示，中國大陸要加速發展積體電路產業，擴大資金投入之外，也將加速與海外同行交流、合作，促進中國大陸積體電路產業及終端製造領域的升級、發展。

業界人士稱，美國、日本和荷蘭是全球三個擁有完整半導體產業鏈的國家，全球超過四分之一的半導體設備更是來自荷蘭。這次論壇有助搭建中國大陸與荷蘭半導體產業的溝通與交流平台，促進中荷半導體產業創新融合；同時進一步支撐海滄積體電路產業發展、擴大影響力，爭取各類資源向海滄集聚。