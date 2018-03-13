安徽闢園區 台青創業就業日增

2018-03-13 02:47 聯合報 大陸聞中心╱綜合報導



安徽省台辦昨指出，截至目前，該省共有海峽兩岸青年創業基地、台灣工業園等各類涉台園區19個，在安徽就業創業的台灣青年近2000人，安徽日漸成為許多台灣青年求學創業就業的目的地。

中新社報導，方瓊慧在合肥新站高新區一家台資企業擔任部門科長，到合肥工作生活一年多，她指出，除了不習慣當地偏重口味的食物以外，對這裡的一切都很滿意。「當初來大陸工作原因很簡單，想親身體會兩岸不同的生活，瞭解大陸的風土人情。」

方瓊慧說，到大陸工作前，她對大陸的認知很零碎，當時正趕上公司在合肥建廠，受老闆的邀請就決定過來了。「合肥新站高新區台企較多，匯聚很多台籍幹部和青年才俊。對來合肥工作的台灣青年，當地主管部門在住房、醫療等方面提供很多便利。」

由於積體電路、新型顯示等主導產業與台灣高度契合，合肥新站高新區具備良好的對台合作基礎，並於2016年8月獲國台辦授予「海峽兩岸青年創業基地」，成為安徽省首批被授牌的地區。

合肥新站高新區管委會招商局項目二處處長吳迪表示，目前以京東方、康寧、通彩等為代表的一批新型平板顯示、智慧製造龍頭企業累計吸引近百名台灣人才來區發展。

此外，台灣晶合集成、新匯成光電、康橋國際學校等近20家台資（包括合資）企業相繼落戶、投產，新增台籍中高級人才近400人。

方瓊慧認為，無論就業還是創業，訊息、管道的暢通與否是影響台灣青年來大陸發展的原因之一。

謝瑞恒是通過方瓊慧的介紹決定來合肥發展的，兩人在同一個公司上班。謝瑞恒說，選擇來大陸工作不是衝動，而是看重公司在大陸的發展潛力和自己的就業前景。作為公司資訊管理部負責人，謝瑞恒盛讚大陸迅速發展的大數據、物聯網、人工智能等產業。「在電子商務、人工智能等領域，大陸做到超前發展，（我）沒必要再到國外去學習，在這邊一樣會得到想要瞭解的知識。」

謝瑞恒指出，目前大陸的電子支付已成了他生活的一部分，工作之餘，他也關注合肥的落戶政策，如果有機會他會考慮在此長久發展。

大陸國務院台辦、國家發改委等29個部門，日前發布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。