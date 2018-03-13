企業上市 溫州幫解忙問題

2018-03-13 02:47 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「到4月底，溫州將有上百家與券商簽約的擬上市企業，企業也從之前的不敢上市進入到如何上市的第二階段。」溫州舉辦企業上市活動月的啟動儀式，17家職能部門為擬上市企業量身訂製問題解決方案。

溫州市金融辦副主任余謙表示，這個月專家團將駐點在溫州，幫擬上市企業解決問題，加速他們邁入資本市場的步伐，全面貫徹落實「鳳凰行動」計畫。

中新網報導，去年溫州新增4家上市公司、一家過會待發企業，為歷來最多；上市報會企業累計30家，報證監局輔導九家，與機構簽約60家，新簽約企業數超過去三年總和；新增新三板掛牌企業16家，累計掛牌報會81家。

此外，2017年溫州市共舉辦了四期董秘培訓班，共209人獲得董秘資格。

儘管溫州的上市工作一直以加速度奔跑，但上市的體量還與浙江鐵三角的地位不符。「當前，溫州企業還存在財務不夠規範，內控制度不夠完善，以及歷史遺留的包括土地、廠房等各種複雜的制約因素，需要一對一的解決。」余謙說。

根據計畫，在接下來的一個月，溫州市將通過上市業務培訓、主題講座、專題沙龍、企業座談會以及閉門論證會等形式，以活動月的密集式培訓與宣傳，發揮政府的作用。

溫州市發改委、市環保局、市商務局、市財政局等17家企業上市工作相關部門，也將組成專家顧問團、專員服務下基層，走訪結對企業、提供上市服務等方式，全力推動企業上市。

余謙說，當前溫州上市工作的關鍵是掌握簽約，簽約了政府才列入協助名單，才有一對一的政策。根據規畫，溫州提出「奮戰100天，簽約50家」的口號，從今年初到4月底，溫州將新增簽約企業50家，累計達到上百家。以此為基礎，溫州市政府將重點支持這些企業上市，通過輔導、報會、最終上市幾個過程，精準發力。

2017年浙江省發布「鳳凰行動」，提出要以上市公司為平台、以併購重組為手段，帶動做強產業鏈，做深價值鏈，提高產業集中度和核心競爭力。