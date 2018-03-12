陸800萬新鮮人將掀搶職潮

2018-03-12 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



大陸國家統計局局長寧吉喆昨（11）日表示，大陸今年大學畢業生首次超過800萬人，就業壓力很大。

數據統計顯示，2017年大陸大學畢業生人數約795萬人，相比2016年的765萬又創新高。2016年大學生畢業半年後受雇全職工作的比率77%與2015年的77%持平，與2014年79%相比下降。

針對大陸就業率情況，央視新聞訪談節目《部長之聲》專訪寧吉喆，他說，2018年目標，城鎮調查失業率5.5%以內。這兩年因為美國在發達國家當中率先復甦，歐洲國家普遍是高於中國，現在這個5.5%的調查失業率，在目前的世界經濟環境下，中等偏低的。

寧吉喆指出，調查失業率就是除了城鎮戶籍勞動人口，還包括就是城鎮的常住勞動人口。所謂常住人口不僅是城鎮戶籍人口，越來越多是流動人口、農民工。現在大陸常住人口的城鎮化率已經超過58%，但是戶籍人口的城鎮化率才42%，這個裡面是一個巨大的差距。現在農民工的數量還是很大。

「今年大學畢業生的就業壓力也是比較大的，超過800萬人要就業，要畢業820萬人，從來沒有超過800萬人，所以就業壓力很大。」寧吉喆說。

大陸不少城市均推出吸引大學畢業生措施，它們沒有把龐大的大學生就業大軍當作包袱，而是當成重要人才。武漢市就推出三大措施，確保五年留下100萬名大學生在當地就業。

統計局最關心的數據，寧吉喆表示，就是「增長率、就業、物價，還有個國際收支」，這四個是宏觀經濟最重要指標，反映經濟質量。但如果就業能夠始終地增加，那麼國際上就認為這個增長的質量就比較高。就是前幾年歐美國家說無就業增長，叫沒有就業增長，那就是經濟增長的質量它就低。

談到大陸去年GDP增速6.9%，寧吉喆說，去年經濟總量超過人民幣82.7兆元，相當於超過12兆美元，當之無愧的世界第二大經濟體。而且跟第三多了一倍還多，增量就是按GDP去年比前年大陸的增量等於是人民幣8兆多元。相當於一個澳洲2016年的總量。