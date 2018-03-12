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陸擴大開放 喊降汽車關稅

2018-03-12 00:52經濟日報 特派記者戴瑞芬賴錦宏林庭瑤／北京11日電

大陸商務部長鍾山出席全國人大記者會。 中新社
大陸商務部長鍾山出席全國人大記者會。 中新社
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大陸商務部長鍾山表示，中國消費規模穩居全球第二位，消費連續四年成為經濟增長的第一拉動力，今年將下調汽車、部分日用消費品等進口關稅，擴大電信、醫療、教育、養老等服務業開放，降低消費成本。

鍾山11日出席全國人大記者會表示，中國近14億人口中，中等收入群體已經達4億人，消費發展還有很大潛力，商務部將主動向世界開放市場，11月主辦首屆中國國際進口博覽會。

鍾山強調，中國國際進口博覽會不是中國獨唱，是邀請各國大合唱，會有15萬名國際採購商到會，報名國家形象館的已超出原先預計的60個國家；企業商業館已經有120多個國家的企業報名，展出攤位已超出20%。

會後記者追問，中國國際進口博覽會會邀請台灣參展嗎？鍾山點頭，確認台灣商品不缺席；至於會有台灣精品專區嗎？他則未回應。

鍾山表示，中國國際進口博覽會是世界上第一個以進口為主題的博覽會，範圍涵蓋貨物貿易和服務貿易，今後將每年舉辦，這也是今年中國四場主場外交之一，備受高度重視。他強調，除了搭建平台促進消費，商務部今年還會擴大開放，大幅度放寬市場准入。

鍾山指出，統計去年中國境外購物達2,000億美元，購物清單反映出中國優質商品供應不足，而且價格偏高。同時，服務消費在家政、養老、教育、醫療等都是弱項，且供應不足。因此，商務部今年將下調汽車、部分日用消費品等進口關稅，擴大電信、醫療、教育、養老等服務業開放，滿足市場供應，降低消費成本。

經濟日報提供
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