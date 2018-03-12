陸商務部：貿易戰沒有贏家

中美貿易戰一觸即發，大陸商務部長鍾山11日回應，中國是否對美採取報復行動，不再採購飛機、禁止大豆、玉米等農產品進口，鍾山說：「貿易戰沒有贏家，只會給世界經濟帶來災難。」

至於中斷至今的中美全面經濟對話，何時復談？鍾山表示，中美交流的管道沒有中斷過。

全國人大11日舉行記者會，商務部部長鍾山被問「中美會不會爆發貿易戰？」鍾山先反問了提問的外媒記者「你是美國公民嗎？」得知記者是英國人後，鍾山笑著說「會不會開戰，不只美國人關心，英國人關心，在座的中外都關心，已經成了全球都關注的問題。」

鍾山因此強調，貿易戰沒有贏家，只會給世界帶來災難。中國不希望打貿易戰、也不會主動發起貿易戰，但是，會堅決捍衛國家和人民的利益。

對於中美經貿關係今後的進展，鍾山說，中美經貿合作中的確存在問題，尤其是美國指責的貿易不平衡，但他強調，貿易平衡的癥結是結構性的，中國在貨物貿易上有順差，而美國在服務貿易上有順差，從根本上說就是產業的競爭力。

鍾山指責，中美貿易不平衡與美方高技術對中國出口的管制有關。他引用美國研究機構報告顯示，如果美國對中國出口管制放寬，那麼貿易逆差便可減少35%。

鍾山表示，中美在市場准入、安全審查等方面也存在差異，包括在金融、電信、汽車、農產品等領域的市場准入，雙方都各有訴求；以及對網路安全、智慧財產權、兩用物項等安全的看法存在差異，導致中美之間的貿易、投資都產生影響。

鍾山表示，中美合作交流的管道沒有中斷。