周小川第14次兩會記者會 聚焦金融改革與發展

2018-03-09 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



現年70歲、擔任中國人民銀行（大陸央行）行長已15年的周小川， 9日上午10時亮相北京梅地亞中心多功能廳，圍繞「金融改革與發展」回答中外記者提問。

這將是周小川2002年底成為央行行長以來，第14次、也是從2007年起連續第12次亮相全國兩會記者會，與他一同出席記者會就「金融改革與發展」這一主題回答記者提問，是央行副行長易綱和副行長兼國家外匯管理局局長潘功勝。

澎派新聞報導，今年也是繼2014年、2015年、2016年和2017年後，央行第五度將話題聚焦在此。

市場對這場記者會的期待，不言而喻。一方面，在去年全國兩會記者會後，周小川亮相公開活動發言的次數屈指可數，一次是去年3月26日，在博鼇亞洲論壇最後一天一場主題為「貨幣政策的『度』」的分論壇上，周小川就貨幣政策的限度、再通脹以及中國債務等問題一一作答。

另一次則是去年6月的第九屆陸家嘴論壇，周小川將發言的焦點投向了對外開放，並未過多涉及貨幣政策和中國金融改革。

2018年中國貨幣政策基調如何？金融監管體制改革如何推進？人民幣匯率怎麼走？去杠杆如何推進？市場期待從即將舉行的記者會上找到更清晰的答案。

同時，根據中國人大網3月4日晚公布的「第十三屆全國人民代表大會第一次會議日程」顯示，3月19日上午，代表大會第七次全體會議將決定中國人民銀行行長的人選。