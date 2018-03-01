親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸公布惠台措施
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

25歲正妹疑被偷拍「閃」不停 就醫之後才知真相

今起回暖！明天高溫可達30度 周六日可能更熱

蘇州台胞 可用住房公積金

2018-03-01 01:42聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

江蘇省蘇州市公積金中心等六部門27日發布「在蘇就業港澳台職工繳存使用住房公積金實施辦法」（以下簡稱「辦法」）。當日起，所有在蘇州大市範圍內就業的港澳台同胞均可繳存、並按規定使用住房公積金，實現與當地職工「同城同待遇」。

新華社報導，2017年底，大陸住建部、財政部等部門聯合印發「關於在內地（大陸）就業的港澳臺同胞享有住房公積金待遇有關問題的意見」，要求各地抓緊公布實施辦法，為內地的港澳台同胞安居提供更多便利。

蘇州市作為港澳台同胞較集中的城市，歷來關注港澳臺同胞安居情況，積極探索放開對相關人群繳存使用公積金的限制。首先在港澳台高層次人才繳存、使用住房公積金方面突破，並在此基礎上逐步開展試點，在全國範圍內率先探索讓更多人群享有公積金繳存和使用的權利。住建部等部門以蘇州市的這一系列做法作為藍本，制定並印發該「意見」。

在蘇州市大市範圍內工作且按規定辦理「台港澳人員就業證」、尚未達到退休年齡的港澳台職工均可以繳存住房公積金。繳存基數、繳存比例、辦理流程依據與當地職工一樣的操作規定執行。

已繳存公積金的港澳台職工，今後在購買蘇州大市範圍內的自住房時可申請辦理公積金個人住房貸款。與用人單位解除或終止勞動或聘用關係並返回港澳台的，憑與所在單位解除或終止勞動關係證明、台灣居民來往大陸通行證或港澳居民來往內地通行證等材料提取個人住房公積金賬戶餘額。在內地跨城市就業的，可以辦理住房公積金異地轉移接續。

蘇州市公積金中心統計顯示，目前該市繳存住房公積金的港澳台同胞已達500餘人；累計為港澳台同胞辦理住房公積金提取687筆，總金額441.09萬元；累計發放住房公積金貸款417.4萬元。

預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

陸製造業PMI 探19月新低

2018-03-01 00:26

赴美上市 愛奇藝募資15億美元

2018-03-01 01:42

吸引人才 東莞取消積分入戶

2018-03-01 01:42

吉利3.0代暢銷汽車 打進俄國市場

2018-03-01 01:42

中遠超大貨櫃船 首航抵達比利時

2018-03-01 01:42

兩大行動支付 打進全球40國

2018-03-01 01:42

杭州資助外人創業 最高1億元

2018-03-01 01:42

優勢快不保 上海打造營商環境

2018-03-01 01:42

陸衝刺新能源車 產量大增逾五成

2018-03-01 00:31

陸股解碼／兩會概念股 帶勁

2018-03-01 00:27

樂視網大虧 孫宏斌：我不太會算帳

2018-03-01 00:27

蘇寧大賺 去年淨利增五倍

2018-03-01 00:27

港財政盈餘 拿四成減稅

2018-03-01 00:26

台企獨角獸登A股 可快速通關

2018-03-01 00:26

愛奇藝赴美IPO 籌資438億

2018-03-01 00:24

2月PMI下降 大陸製造業成長放緩

2018-02-28 23:49

美要課鋁箔重稅 陸強烈不滿「將採必要措施」

2018-02-28 23:40

阿里巴巴：80與90後已成售假絕對主力軍

2018-02-28 22:42

中國環保稅4月1日開徵 逾26萬戶要納稅

2018-02-28 13:57

港府：世界經濟三大趨勢 港須把握

2018-02-28 12:51

中國2月製造業PMI50.3 擴張放緩

2018-02-28 12:07

劉鶴才到訪 美商務部雙反制裁陸製鋁箔

2018-02-28 11:03

台官員投書美媒 批評中國霸凌西方企業

2018-02-28 10:26

陸環保部將制定3年計畫 繼續改善空汙

2018-02-28 10:08

環球時報：劉鶴訪美是緩解中美貿易緊張的機會

2018-02-28 09:58

大陸商務部：美國對華鋁箔雙反調查 罔顧WTO規則

2018-02-28 09:49

美擬對中國鋁箔課徵重稅 中國「將採取必要措施」

2018-02-28 09:00

澳門發離岸人民幣債券 認購熱烈

2018-02-28 02:56

貴陽拚大數據產業 攜手印度

2018-02-28 02:56

3女博士設工作室 推廣藝術

2018-02-28 02:56

留住國際人才 北京提20項服務措施

2018-02-28 02:56

上海1月出口微降 進口創單月新高

2018-02-28 02:56

山西煤鋼去產能 國企獲利增8倍

2018-02-28 02:56

快遞龍頭 順豐獲利增14%

2018-02-28 02:51

上汽報喜 去年每天賺4億

2018-02-28 02:50

陸股解碼／國防軍工區塊鏈 抗跌

2018-02-28 02:50

大陸吉尼係數2017攀升至0.468 貧富差距惡化

2018-02-28 02:05

陸環保稅4月開徵 逾26萬戶須納稅

2018-02-28 02:04

上海安徽 要調高最低工資

2018-02-28 02:04
看更多

熱門文章

國台辦今發布31項惠台措施 推大陸同等待遇

2018-02-28 10:31

陸31條惠台措施 陸委會：用利益換政治認同

2018-02-28 17:56

中共修憲延長習近平任期　紐時：恐加劇中美衝突

2018-02-28 22:50

習近平修憲傳防太子黨奪權 對外領軍與美抗衡

2018-02-28 16:45

大陸公布31條惠台措施 台商、產學、影劇全包了

2018-02-28 23:20

搶發英文版刪主席任期制 新華社傳犯「政治失誤」

2018-02-28 20:11

鮑彤談中共高層當年 為何廢終身制

2018-02-28 20:14

國台辦推出惠台大禮包 予台資企業同等待遇

2018-02-28 12:31

台官員投書美媒 批評中國霸凌西方企業

2018-02-28 10:26

大陸國台辦：惠台措施給台商和台胞巨大機遇獲得感

2018-02-28 16:12

陳明通上任 大陸國台辦：空談不如回九二共識

2018-02-28 12:54

核動力航艦計畫 陸媒：官方首次確認存在

2018-02-28 20:38

24小時內2名陸生在英國失聯 警方已介入調查

2018-02-28 09:39

陸要求律師不得批評修憲 否則吊銷執照

2018-02-28 13:00

阿里巴巴：80與90後已成售假絕對主力軍

2018-02-28 22:42

台企聯發言人葉惠德：大陸惠台措施力度大、動作快

2018-02-28 19:46

陸欲刪國家主席任期限制 美提醒：制度重於個人

2018-02-28 08:23

盧麗安沒回台過年 憶及母親一度哽咽

2018-02-28 13:03

國台辦推31項惠台措施 台商台胞享大陸同等待遇

2018-02-28 13:10

香港調查發現 13款食米驗出超標致癌砒霜

2018-02-28 19:45

中共19屆3中閉幕 通過政府領導人名單

2018-02-28 20:45

紐時：習近平修憲延任 中美進危險期終將衝突

2018-02-28 17:45

陸社群媒體熱議修憲 「稱帝」、「反對」等詞遭封鎖

2018-02-28 17:49

兩岸政治冷 「與神同行」宗教交流熱

2018-02-28 23:24

與美國情不同 池洪湖：中國需強有力領導人長期執政

2018-02-28 16:15

中共三中全會落幕…機構改革 首重「黨國一體」

2018-02-28 23:56

報效國家寫成「報銷」國家 大陸淮安教育局出大包

2018-02-28 15:08

美擬對中國鋁箔課徵重稅 中國「將採取必要措施」

2018-02-28 09:00

一別70年…90歲老兵回鄉尋親圓夢

2018-02-28 23:56

中國環保稅4月1日開徵 逾26萬戶要納稅

2018-02-28 13:57

新聞眼／陸惠台大禮 實際成效有待觀察

2018-03-01 00:04

港府：世界經濟三大趨勢 港須把握

2018-02-28 12:51

陸釋利多…藝人樂見 醫師怕兩岸關係有變

2018-03-01 00:17

陳明通接掌陸委會 陸：只關心有無九二共識

2018-02-28 12:07

中共提修憲建議 陸國台辦：繼續堅持和平統一

2018-02-28 12:07

陳明通接陸委會主委 國台辦：應回到九二共識正確軌道

2018-02-28 12:30

香港拘29歲「紅色通緝犯」 每15分鐘巡視一次

2018-02-28 19:37

七彩雲南相約台灣 228主題日佛館專場演出

2018-03-01 00:17

劉鶴才到訪 美商務部雙反制裁陸製鋁箔

2018-02-28 11:03

陸製造業PMI 探19月新低

2018-03-01 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top