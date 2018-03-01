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中遠超大貨櫃船 首航抵達比利時

2018-03-01 01:42聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「中遠海運白羊座」27日首航安特衛普港。 新華社
「中遠海運白羊座」27日首航安特衛普港。 新華社
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中國大陸首製具有完全自主智慧財產權的2萬TEU（20呎標準櫃）船「中遠海運白羊座」27日首航比利時安特衛普港。這是中遠海運向遠東至西北歐班輪航線投入的首艘該級別的超大貨櫃船。

新華社報導，中國大陸駐比利時使館代辦陳棟當天在安特衛普港舉行的歡迎儀式上表示，近年來，中比兩國關係飛速發展，安特衛普市發揮不可替代的作用。安特衛普港2017年與中國大陸的運輸量達1320多萬噸，在中比經貿合作中扮演著領頭羊角色。

「中遠海運白羊座」是大陸自主研發的新一代船型，船長400公尺，型寬58.6公尺，型深30.7公尺，最大載重量可達19.7萬噸，甲板面積超過四個標準足球場，是全球裝箱量最大的貨輪之一。1月22日該輪從中國上海港出發、沿途掛靠寧波港、新加坡港、荷蘭鹿特丹港和德國漢堡港，最終抵達安特衛普港。在裝卸作業完成後，該輪將於近日從安特衛普港出發，前往上海、天津、大連、青島等港，完成首航。

中遠海運歐洲總裁林戟表示，「中遠海運白羊座」不只是載重量和船體擴大，還加入更綠色環保的設計，能效指數優於行業基準值50%左右，能滿足未來10年的環保要求。

林戟說，1984年中遠海運800個TEU裝箱船首靠安特衛普港，開啟中比貨櫃班輪運輸的歷史。如今「中遠海運白羊座」所在的遠東至西北歐班輪航線，連接著中國、東南亞、希臘和西北歐，隨著大船的陸續升級，將會為沿線國家和地區帶來更便捷、高效的全程運輸服務，為促進中比、中歐貿易的進一步繁榮作更大貢獻。

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