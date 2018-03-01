赴美上市 愛奇藝募資15億美元

2018-03-01 01:42 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



百度旗下視頻網站愛奇藝的獨立IPO之路有新進展。愛奇藝昨公布招股書內容，擬在那斯達克上市，代碼為IQ，擬募集資金15億美元，高盛投資公司亞洲區、瑞士信貸、美銀美林、華興資本、花旗和瑞銀為承銷商。

澎湃新聞報導，愛奇藝預計，擬募資的50%將用於擴大和鞏固內容庫，10%用於增強技術能力，40%作為運營資金。之前報導指，在愛奇藝完成上市計畫後，百度仍將是其控股股東。

隨著招股書內容公布，愛奇藝也交出財務數據、運營情況成績單。2017年愛奇藝營收達26.71億美元，較2016年增長54.6%；淨虧損達到37.36億元人民幣。每日活躍用戶數為5370萬。

愛奇藝營業收入一直保持著快速增長，從2015年的53.18億元增長111.3%到2016年的112.37億元，再到2017年，愛奇藝的營收達到26.71億美元（約合173.78億元人民幣），較2016年增長54.6%。

愛奇藝是在中國最早試水付費會員模式的視頻網站，營收主要由會員服務、線上廣告服務、內容發行和其他（直播、遊戲和網路文學）組成。界面新聞報導，2017年3月，愛奇藝App的月使用時長已經超過QQ，成為僅次於微信的中國第二大App。

報導引述iResearch報告稱，中國視頻網站行業付費會員市場規模從2012年的4億元（人民幣，下同），增長至2016年的121億元，並預計將在2022年達到730億元，中國視頻網站行業在線廣告市場規模從2012年的67億元增長至2016年的326億元，並預計將在2022年達到1258億元。不過目前各大視頻網站還普遍處於虧損狀態。