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吸引人才 東莞取消積分入戶

2018-03-01 01:42聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

東莞市人力資源局發布關於取消積分才能戶口入籍的通知，2月28日起，東莞各鎮街新莞人服務管理中心停止相關作業。取消積分入戶後，東莞將實施「兩個五年」入戶條件，對新生代農民工、技術工人等族群進一步放寬落戶條件。

中新社報導，東莞作為世界知名的製造業城市，外來人口眾多，為了吸引人才，東莞2009年開始實行積分入戶制度，在解決外來工的醫療和子女教育方面發揮很大作用。

隨著東莞產業轉型升級進程推進，為吸引更多人口到東莞，東莞市通過「東莞市推動非戶籍人口在城市落戶實施方案」。根據新方案，東莞市2018年2月28日起取消積分制入戶，實施「兩個五年」入戶條件和「條件准入類」入戶兩種方式。

東莞市人力資源局的官員指出，新的「兩個五年」入戶條件是：參加東莞市城鎮社會保險滿五年，且在東莞市辦理廣東省居住證滿五年。

東莞市取消積分入戶制是為了放寬落戶條件，進一步吸引人口。

原本的積分入戶制度，對入戶人員的學歷、住房等要求比較高，而「兩個五年」入戶條件沒有這些要求，對新生代農民工、技術工人、留學歸國人員、高校及職業院校畢業生等族群來說，落戶條件大大放寬，更有利東莞產業轉型升級，吸引技術人才和高端人才。

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