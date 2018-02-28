陸股解碼／國防軍工區塊鏈 抗跌

2018-02-28 02:50 經濟日報 游清翔



滬深兩市昨（27）日以平盤開出後持續走低。早盤在銀行、鋼鐵等藍籌類股領跌下，滬指持續走低，深成指也呈現下挫格局。午盤滬指持續低檔震盪，深成指亦持續震盪走低，滬指收3292.07，下跌1.13%，深成指則收10807.53，下跌0.81%。從盤面上看，國防軍工、區塊鏈、國產軟體為主要上漲類股，銀行、鋼鐵、水泥則為主要領跌股。

綜觀中國基本因素，未發現經濟轉弱的跡象。相反，中國經濟增長保持強勁趨勢，GDP成長穩健，外匯準備達到3.1兆美元，且有貿易盈餘。具體而言，陸港股市在大量中國境內資金流入獲得支撐，而陸港股市更是財富管理和海外機構增加配置的受惠者。

另一方面，企業持續向上修訂獲利預測，其中MSCI中國指數最新2018年每股獲利預期成長達21.6%（2017年底每股獲利增長估計為15.3%）。目前，陸股本益比大約14倍左右，仍屬具吸引力的水準，且相對於已開發市場（例如美股的19倍） 較合理。

選股方面，由於去槓桿化將持續，資產負債表和現金流強度仍然是選股時需要考慮的關鍵因素。題材方面，可聚焦具結構性增長、投資人持股偏低的類股，例如個別消費相關企業；至於房地產業雖將保持穩定，然而隨著產業開始在更加緊縮的流動性環境中整併，預期將有利於大型房地產企業。隨著油價進一步上漲，中國能源產業的估值開始展現吸引力。此外，具長期題材者，例如研發、消費升級和長遠受惠於政策的企業，也都可持續留意。

（作者是宏利精選中華基金經理人）