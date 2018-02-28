快遞龍頭 順豐獲利增14%

2018-02-28 02:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



大陸民營快遞龍頭順豐發布2017年度業績快報，淨利人民幣47.7億元，年增14.1%，在利多出盡及不敵大盤下跌壓力，順豐控股股價昨（27）日以下跌1.3%做收。

全天候科技報導，業績快報顯示，順豐去年營收人民幣710.9億元，年增23.7%；淨利47.7億元，年增14.1%。報告指出，公司盈利能力持續加強，主要受益於：1.報告期內公司傳統業務持續穩健增長、新興板塊健康迅速發展；2.科技投入帶來公司整體服務品質不斷提升、客戶黏度增強；3.技術創新帶來經營效率的進一步提高；4.轉讓參股公司深圳市豐巢科技有限公司部分股權帶來一次性收益。

順豐股價前天表現強勢，盤中一度觸及漲停，最終收漲7.8%。昨受利多消息激勵，股價不漲反跌，順豐控股以人民幣50.82元做收，下跌0.68元，跌幅1.3%。

2017年是順豐在A股上市的第一年，但公司主營的快遞物流業務表現並不亮眼。介面新聞根據相關數據推算顯示，2017年順豐控股的市占率約為7.7%，較2016年的8.3%出現小幅下滑。

市占率下滑的同時，順豐的營運成本卻仍然在快速增長，2017年前三季，順豐控股的營業總成本人民幣461.7億元，年增21.7%。受業績表現影響，順豐的股價自去年11月以來一路下跌，直到近日才開始反彈。

上周五，大陸國務院同意順豐新建湖北鄂州民用機場，即「順豐機場」。順豐此前公告，該機場總投資達人民幣372.6億元，建成後將成為全球第四、亞洲第一的貨運空港集散中心。

香港英文南華早報報導，這是順豐發展成為中國聯邦快遞（FedEx）的一步。有大陸券商研究員認為，有能力參與建設機場，表明大陸物流龍頭已具相當實力。研究員預測，未來幾年，業者必加速擴張，搶占市場。

國金證券研究員蘇寶亮說，受益於網購高成長及逆向物流持續成熟，預計未來二、三年，大陸快遞業務量將持續20%至30%的高速成長。