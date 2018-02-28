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上汽報喜 去年每天賺4億

2018-02-28 02:50經濟日報 記者李仲維／綜合報導

大陸汽車類股陸續公布去年財報，上汽集團獲利高達人民幣342億元（約新台幣1,590億元），每天賺0.93億元（約新台幣4.35億元），暫居獲利王，吉利汽車獲利人民幣102億元，年增一倍，暫居獲利成長王。

時代周報報導，在已經發布2017年度業績預告的上市車企中，上汽集團仍是最大贏家，預計淨利約人民幣342億元，年增7%。

2017年上汽集團的整車銷量達693萬輛，年增6.8%。汽車行業資深分析師鐘師解讀稱，7%的利潤增速高於6.8%的銷量增速，說明上汽集團並沒有以價換量。去年，上汽集團股價全年漲幅將近40%。

吉利汽車的表現也不錯，2017年預計淨利年增100%，達人民幣102.2億元。過去一年吉利汽車累計銷量為124.7萬輛，年增63%，超額完成全年110萬輛的目標。2018年，吉利汽車將挑戰158萬輛的銷量目標。

比亞迪發布業績快報指出，傳統汽車業務銷量及收入下滑，為集團盈利增長帶來一定壓力，去年淨利下降19.7%，比亞迪港股、A股股價昨（27）日聞聲下跌。

業績快報顯示，比亞迪去年營收人民幣1,058.95億元，年增2.3%；淨利40.6億元，年減19.7%。

比亞迪昨港股收港幣73.15元，下跌1.6元，跌幅2.1%；A股收報人民幣63.46元，下跌1.5元，跌幅2.2%。

比亞迪指出，年內傳統汽車業務銷量及收入下滑，給集團盈利增長帶來一定壓力，但新車型宋MAX上市後市場反應強烈、需求強勁，帶領集團傳統汽車業務逐步走出低谷。此外，因太陽能市場競爭依然激烈，太陽能業務仍給集團盈利帶來較大負面影響。

國際金融報報導，長城汽車內部傳出消息，因未達2017年既定目標，長城汽車董事長魏建軍自罰年薪人民幣300萬元，長城汽車總裁王鳳英自罰年薪200萬元。

業內認為，2017年長城汽車銷量不及目標是魏建軍自罰的主要原因。

2017年長城汽車將年度銷量目標定為125萬輛。根據長城汽車官方此前發布的數據，2017年長城汽車實際銷量為107萬輛，年減0.4%，遠不及2017年初既定目標。

此外，江淮汽車預計2017年淨利為人民幣4.83億元，年減58%；江鈴汽車2017年的淨利僅6.9億元，年減近五成。

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