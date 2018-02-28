山西煤鋼去產能 國企獲利增8倍

2018-02-28 02:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



山西省國資委昨公布，受益於供給側結構性改革及煤碳、鋼鐵等行業去產能政策持續發揮影響，2017年山西省屬國企煤鋼價格恢復上漲，全年利潤總額180.8億元人民幣，年增808%。

中新社報導，過去兩年，能源大省山西堅定推行供給側結構性改革和去產能政策，並率先實施煤炭減量化生產，為改善中國煤碳市場供求關係作重要貢獻。

官方數據顯示，2016年至2017年，山西共關閉煤礦52座，退出煤碳產能4590萬噸。其中，山西2016年關閉退出和減量重組煤礦25座，退出煤碳產能2325萬噸，居中國第一位。

國有經濟占據相當比重的山西，國企改革被視為關係轉型前途的關鍵一招。此番煤碳去產能，山西國企發揮積極主流作用。

山西省國資委副主任馬進指出，2017年山西煤碳國企去產能1275萬噸，占全省56.3%，涉及資產57.7億元（人民幣，下同），涉及人員1.4萬人，涉及債務79.3億元人民幣。

藉助此輪煤價上漲的有利時機，山西國企同步推進瘦身健體、提質增效，國企增加值、利潤、上繳稅費等經濟指標均取得2013年以來最好水平。

2017年山西省屬國企原煤產量5.34億噸，年增6.5%，占全省總產量61%，占大陸全國總產量的18.8%；鋼產量1050.3萬噸，年增2.1%。鋼材銷量976.5萬噸，年增0.9%。

鋼鐵、煤碳價格恢復性上漲帶動，山西屬國企全年營業收入完成1.22萬億元人民幣，年增3.4%。全年利潤總額180.8億元人民幣，年增808%。

針對高負債、高槓桿等現實難題，山西方面採取市場化債轉股、混合所有制改革等綜合措施，有效降低企業負債率。2017年山西省屬國企資產總額2.32兆元人民幣，年增8.7%；負債總額1.81兆元人民幣，年增6.4%；國企資產負債率為77.7%，年下1.7個百分點，實現2007年以來首次下降。

對於2018年的國企改革。山西省國資委新聞發言人張宏永表示，2018年山西省屬企業經濟增加值年增速要高於全省國內生產總值5個百分點，資產負債率同比下降1.5-2個百分點。