留住國際人才 北京提20項服務措施

2018-02-28 02:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京市政府新聞辦公室昨指出，北京市公布20條服務國際人才新措施，為人才國際化發展營造好環境。

新華社報導，北京市日前公布「關於深化中關村人才管理改革，構建具有國際競爭力的引才用才機制的若干措施」，旨在讓國際人才進得來、留得下、幹得好、融得進。

在便利國際人才出入境方面，提出五條政策，涉及外籍人才申請永久居留、便捷出入境以及長期居留許可等。這些政策是對2016年公安部支持中關村先行先試出入境政策的進一步深化，將讓外籍人才更方便地往來與居住生活，更便捷地遷移。

在開放國際人才引進使用方面，提出六條政策。其中在外籍人才擔任法人、承擔科技項目以及提名政府獎項資格等方面實現突破，同時在「海聚工程」、海外人才聘任等方面開展試點探索。進一步開放外籍人才引進使用的相關領域，便利更多外籍高層次人才深度參與北京市科技創新中心建設。

在支持國際人才興業發展方面，提出四條政策，通過營造更開放高效的引才用才環境，加強中關村區域國際人才的交流合作。這些政策主要以社會化、市場化方式從全球引才聚才，推動形成良好的國際人才創新創業氛圍。

在加強國際人才服務保障方面，提出五條政策，包括外籍人才住宿簡化登記、便利體檢、保險保障、子女教育和設立一站式服務平台等。這些政策將為外籍人才發展提供保障。