上海1月出口微降 進口創單月新高

2018-02-28 02:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海海關昨發布統計顯示，繼2017年出口增幅達10%上後，今年1月因紡織服裝等傳統勞動密集型產品出口下降拖累，上海海關關區出口微幅下降，但進口卻創單月歷史新高。

中新社報導，上海是華東地區最大進出口口岸，今年1月上海海關關區進出口5272.3億元（人民幣，下同），比去年同期增長7.2%。其中，出口2947億元，下降4.9%；進口2325.3億元，增長27.8%，為單月進口歷史新高。

今年1月上海海關關區對主要貿易夥伴進出口均有增長，其中對最大貿易夥伴歐盟進出口1083.6億元，增長10.1%，占同期關區進出口總值20.6%。其中，出口545億元，下降3.4%；進口538.6億元，增長28.3%。對美國進出口906億元，增長4.3%；對東協進出口653億元，增長7.1%；對日本進出口505億元，增長8.2%。

1月上海海關關區最大宗進口商品高新技術產品的進口額為759.9億元，增長25.9%，占同期關區進口總值的32.7%。最大宗出口商品機電產品，當月共出口1700.6億元，下降2.2%，占同期關區出口總值57.7%。

海關分析，傳統勞動密集型產業持續向外轉移，加上人民幣升值擴大出口降幅，是1月上海海關關區出口年增率下降的主要原因。今年1月關區出口紡織服裝等七類傳統勞動密集型產品685.8億元，下降14.1%，對同期關區出口下降的影響達74%。