3女博士設工作室 推廣藝術

2018-02-28 02:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ／專題報導



北大文化產業博士候選人謝亦晴。 圖╱謝亦晴提供 分享 facebook 台灣三名女博士近期在北京成立了一個藝術文化工作室和微信公眾號「感覺良好」，希望以她們的專業理念，把專業評論和觀點傳達給大眾，將民眾帶進藝術、了解藝術。

三名女博士分別是北京大學藝術學理論博士萬永婷，北大文化產業博士候選人謝亦晴，以及辛辛那提音樂學院豎琴博士、目前是大陸國家大劇院管弦樂團豎琴首席的黃立雅。

北大藝術學理論博士萬永婷。 圖╱萬永婷提供 分享 facebook

辛辛那提音樂學院豎琴博士黃立雅。 圖╱黃立雅提供 分享 facebook

透過平台與藝術家交流

談到三人的組合，萬永婷說，2016年她在紐約做訪問學者，經常發表有關藝術的評論，但只有她一人，感覺可能一言堂，才找了志同道合的謝亦晴，以及專精音樂的黃立雅。三人從藝術理論、文化創意產業、音樂等不同領域提供專業信息，並透過工作平台與更多藝術家交流。她說，她們也在嘗試，如何透過彼此領域來異中求同，並期待迸出不同火花。

曾任高中美術老師的謝亦晴說，她本身的興趣是教學與研究，期許能夠成為一位不局限自我的學者，從碩士念的藝術學到博士的文化產業研究，在多媒體時代，可透過多元渠道與各界交流，找到創作泉源。

傳達第一手演出資訊

最晚加入的黃立雅表示，她加入團隊後找到一種奇妙的歸屬感，她在公眾號裡除了分享和介紹各種音樂型態，也希望把更多音樂演出資訊與公眾號做連結，讓更多人能直接掌握第一手演出資訊。

黃立雅自2011年到國家大劇院工作後，除在樂團裡擔任豎琴首席，也在嘗試和舞蹈、朗誦、戲劇、多媒體等其他藝術界合作。她透過講座和音樂沙龍的方式，將古典音樂和豎琴介紹給更多觀眾，打破古典音樂給人「高冷」的刻板印象，她還曾受邀參加北京國際設計周開幕演出嘉賓。

她們 只做自己的專評

萬永婷說，她們的公眾號「feelgood（感覺良好）」是一個專業藝術平台，不引用或摘取其他文創內容，只做自己的專評，或由她們三人去訪問藝術家寫出自己的觀點，她們是知識生產方。目前已有一百多篇專評、舉辦一百多場藝廊講座、藝術博覽會等與觀眾互動。

萬永婷表示，藝術是比較專業的部分，她們更希望把人們帶進藝術，而不是藝術走進生活。希望讓人們把自己真正喜歡的藝術品進入家庭，展示這個藝術品的內涵文化，而不是跟風，買了藝術品就藏起來，等升值了再賣出去。簡單的比喻是：「到底是我穿我想要穿的衣服，還是我要買名牌？」

下階段朝多元方向發展

萬永婷說，下階段她們將朝多元方向發展，推動兩岸藝術家的交流，帶領台灣青年與不是那麼市場性的藝術家到大陸策展，並與當地藝術家交流；或者帶領大陸藝術家到台灣交流。例如，她們會先選出一個主題，再透過如攝影、雕塑家、油畫創作、綜合多媒體等他們的創作來呈現同一件主題。

她表示，她們三人有點逆思考、反主流，也許道路比較崎嶇，但也希望能提供一點社會價值。