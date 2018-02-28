親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

3女博士設工作室 推廣藝術

2018-02-28 02:56聯合報 記者陳言喬／專題報導

北大文化產業博士候選人謝亦晴。 圖╱謝亦晴提供
北大文化產業博士候選人謝亦晴。 圖╱謝亦晴提供
分享
台灣三名女博士近期在北京成立了一個藝術文化工作室和微信公眾號「感覺良好」，希望以她們的專業理念，把專業評論和觀點傳達給大眾，將民眾帶進藝術、了解藝術。

三名女博士分別是北京大學藝術學理論博士萬永婷，北大文化產業博士候選人謝亦晴，以及辛辛那提音樂學院豎琴博士、目前是大陸國家大劇院管弦樂團豎琴首席的黃立雅。

北大藝術學理論博士萬永婷。 圖╱萬永婷提供
北大藝術學理論博士萬永婷。 圖╱萬永婷提供
分享

辛辛那提音樂學院豎琴博士黃立雅。 圖╱黃立雅提供
辛辛那提音樂學院豎琴博士黃立雅。 圖╱黃立雅提供
分享

透過平台與藝術家交流

談到三人的組合，萬永婷說，2016年她在紐約做訪問學者，經常發表有關藝術的評論，但只有她一人，感覺可能一言堂，才找了志同道合的謝亦晴，以及專精音樂的黃立雅。三人從藝術理論、文化創意產業、音樂等不同領域提供專業信息，並透過工作平台與更多藝術家交流。她說，她們也在嘗試，如何透過彼此領域來異中求同，並期待迸出不同火花。

曾任高中美術老師的謝亦晴說，她本身的興趣是教學與研究，期許能夠成為一位不局限自我的學者，從碩士念的藝術學到博士的文化產業研究，在多媒體時代，可透過多元渠道與各界交流，找到創作泉源。

傳達第一手演出資訊

最晚加入的黃立雅表示，她加入團隊後找到一種奇妙的歸屬感，她在公眾號裡除了分享和介紹各種音樂型態，也希望把更多音樂演出資訊與公眾號做連結，讓更多人能直接掌握第一手演出資訊。

黃立雅自2011年到國家大劇院工作後，除在樂團裡擔任豎琴首席，也在嘗試和舞蹈、朗誦、戲劇、多媒體等其他藝術界合作。她透過講座和音樂沙龍的方式，將古典音樂和豎琴介紹給更多觀眾，打破古典音樂給人「高冷」的刻板印象，她還曾受邀參加北京國際設計周開幕演出嘉賓。

她們 只做自己的專評

萬永婷說，她們的公眾號「feelgood（感覺良好）」是一個專業藝術平台，不引用或摘取其他文創內容，只做自己的專評，或由她們三人去訪問藝術家寫出自己的觀點，她們是知識生產方。目前已有一百多篇專評、舉辦一百多場藝廊講座、藝術博覽會等與觀眾互動。

萬永婷表示，藝術是比較專業的部分，她們更希望把人們帶進藝術，而不是藝術走進生活。希望讓人們把自己真正喜歡的藝術品進入家庭，展示這個藝術品的內涵文化，而不是跟風，買了藝術品就藏起來，等升值了再賣出去。簡單的比喻是：「到底是我穿我想要穿的衣服，還是我要買名牌？」

下階段朝多元方向發展

萬永婷說，下階段她們將朝多元方向發展，推動兩岸藝術家的交流，帶領台灣青年與不是那麼市場性的藝術家到大陸策展，並與當地藝術家交流；或者帶領大陸藝術家到台灣交流。例如，她們會先選出一個主題，再透過如攝影、雕塑家、油畫創作、綜合多媒體等他們的創作來呈現同一件主題。

她表示，她們三人有點逆思考、反主流，也許道路比較崎嶇，但也希望能提供一點社會價值。

藝術家北京大學微信
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

劉鶴訪美5天 盼澆熄貿易戰火

2018-02-27 23:44

澳門發離岸人民幣債券 認購熱烈

2018-02-28 02:56

貴陽拚大數據產業 攜手印度

2018-02-28 02:56

留住國際人才 北京提20項服務措施

2018-02-28 02:56

上海1月出口微降 進口創單月新高

2018-02-28 02:56

山西煤鋼去產能 國企獲利增8倍

2018-02-28 02:56

快遞龍頭 順豐獲利增14%

2018-02-28 02:51

上汽報喜 去年每天賺4億

2018-02-28 02:50

陸股解碼／國防軍工區塊鏈 抗跌

2018-02-28 02:50

大陸吉尼係數2017攀升至0.468 貧富差距惡化

2018-02-28 02:05

陸環保稅4月開徵 逾26萬戶須納稅

2018-02-28 02:04

上海安徽 要調高最低工資

2018-02-28 02:04

劉鶴緊急出任務…理由有三

2018-02-28 02:04

劉鶴赴美協商 擴及財稅貨幣

2018-02-28 02:04

上海、深圳、天津、北京 每月最低工資標準逾人民幣兩千

2018-02-28 00:16

兩會前瞻／劉鶴兩會前出訪 只因「一刻也不能等」

2018-02-27 23:55

工商總局整治網路廣告，今年要監測一千個公眾號

2018-02-27 23:18

紙價續走揚 陸民聽聞衛生紙要漲很淡定

2018-02-27 20:08

陸企吉利集團收購賓士資金 遭爆為國資

2018-02-27 18:13

大陸快遞業務量 連續4年位居世界第一

2018-02-27 15:31

中國移動宣佈將建世界規模最大5G試驗網 開展外場測試

2018-02-27 14:22

陸順豐建機場 港媒：將成中國FedEx

2018-02-27 13:06

陸媒：劉鶴訪美主談中美財稅貨幣政策

2018-02-27 11:59

日媒：VOLVO拒絕大陸吉利旗下董事連任

2018-02-27 10:20

人民幣中間價今升232個基點 報6.3378元兌1美元

2018-02-27 09:45

廣州招聘會 高學歷成求職主體

2018-02-27 02:55

C919大飛機 訂單已達815架

2018-02-27 02:55

廣東融資規模增量 居全國首位

2018-02-27 02:55

銀聯境外支付 春節交易量倍增

2018-02-27 02:55

15億畝基本農田 陸劃定禁止占用

2018-02-27 02:55

中國石化進口美原油 今年有望突破千萬噸

2018-02-27 02:55

「偷跑」太嚴重 陸要整治補習班

2018-02-27 02:54

陸核電裝機容量 2040年將增三倍達到127.5GW

2018-02-27 02:00

數據共享…問題不少

2018-02-27 01:50

阿里騰訊個人徵信 官方收編

2018-02-27 01:50

精博台商專欄／陸管理新規 台商當心

2018-02-27 01:47

陸股解碼／中小股擁政策利多 強勢

2018-02-27 01:45

中鋁重組案 股價不賞臉

2018-02-27 01:45

吉利入股戴姆勒 德質疑動機

2018-02-27 01:45
看更多

熱門文章

日媒：VOLVO拒絕大陸吉利旗下董事連任

2018-02-27 10:20

習近平修憲延任招批 中國大陸封鎖「稱帝」等詞

2018-02-27 18:03

中共提議取消主席任期 美專家：遇阻力

2018-02-27 13:09

影／大陸也夯夾娃娃 背後一股熱她急轉身氣壞

2018-02-27 13:27

陸情侶私奔來台！ 移民署依「金門協議」遣返偷渡犯

2018-02-27 16:05

「袁二」、「信女願一生吃素」 熱罵習近平文章全遭封鎖

2018-02-27 15:06

日媒：後習近平時代 就是習近平本人

2018-02-27 12:41

任期無限…習近平效法普亭 邁入「強人」行列

2018-02-27 13:56

大陸修憲搞皇權？ 顏擇雅：習皇權不可能擴大

2018-02-27 10:15

中國國家主席改終身制 學者李銀河批開倒車

2018-02-27 11:51

陸企吉利集團收購賓士資金 遭爆為國資

2018-02-27 18:13

陸順豐建機場 港媒：將成中國FedEx

2018-02-27 13:06

國家主席無限連任 傳陸官方指示淡化報導

2018-02-27 19:07

影／屁孩電梯內撒尿後受困 公安部發火要家長管教

2018-02-27 12:06

習若長期執政 自由之家：台港警訊

2018-02-27 09:09

陸擬刪國家主席任期制白宮不干涉 美輿論憂慮

2018-02-27 09:13

整治網路廣告 中國監測千個微信公眾號

2018-02-27 20:45

紐時：未來十年 「習思想」統治中國

2018-02-27 15:13

紙價續走揚 陸民聽聞衛生紙要漲很淡定

2018-02-27 20:08

「舌尖3」創新失味 吃貨吐槽：看完不餓要你何用

2018-02-27 12:00

異議人士反「習皇」：被全世界恥笑

2018-02-27 15:08

北京電影學院報考人數創紀錄 表演學院錄取率194∶1

2018-02-27 11:31

擁護習近平修憲延任 解放軍武警搶先表態

2018-02-27 14:17

「我都這把年紀了，還怕什麼？」 大陸報人：修憲將被全球恥笑

2018-02-27 23:47

【北京觀察】中共中央政治局委劉鶴 急赴美的幕後

2018-02-27 20:02

中國移動宣佈將建世界規模最大5G試驗網 開展外場測試

2018-02-27 14:22

日企被抓包！ 官網抹掉半個中國

2018-02-27 17:05

協助北京落實一國兩制 廣東提新表述

2018-02-27 14:21

路透：王毅或升國務委員兼外長 分管涉台事務

2018-02-27 18:50

釋善意？劉鶴赴美 陸終止對美國白羽肉雞徵「雙反」稅

2018-02-27 19:24

香港數億日圓打劫案，作案者是國際通緝印度恐怖分子

2018-02-27 23:07

洪孟楷：國共都有密切溝通 預計4月舉行論壇

2018-02-27 10:27

浙女救命錢被燒 銀行加班救回26萬

2018-02-27 14:30

薩德近一年…南韓盼來遊輪 卻只載10中客

2018-02-27 16:52

北京「兩會」新聞中心啟用 24小時開放

2018-02-27 23:34

大陸快遞業務量 連續4年位居世界第一

2018-02-27 15:31

法軍艦訪港 與解放軍聯合演習

2018-02-27 13:54

中國美院開考 學生門口跪拜

2018-02-27 19:13

趙克志巡環京「護城河」 大批訪民被帶走

2018-02-27 17:55

陸媒：劉鶴訪美主談中美財稅貨幣政策

2018-02-27 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top